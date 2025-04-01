Trump: Husilere Sert Müdahaleler Devam Edecek

Donald Trump, Yemen’deki İran destekli Husilere yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Husiler son 2 haftadır devam eden saldırılar sonucunda yok edildi. Savaşçılarının ve liderlerinin çoğu artık bizimle değil. Onları her gün ve her gece daha da sert bir şekilde vuruyoruz” ifadelerini kullandı.

SİLAH DURDURMA ÇAĞRISI

Trump, “ABD gemilerine ateş etmeyi bırakın, biz de size ateş etmeyi bırakalım” diyerek Husilerin deniz taşımacılığını ve bölgeyi tehdit eden kabiliyetlerini hızla imha ettiklerini belirtti. Ayrıca, “Saldırılarımız, seyrüsefer özgürlüğü için bir tehdit olmaktan çıkana kadar devam edecek. Husiler için seçim açıktır: ABD gemilerine ateş etmeyi bırakın, biz de size ateş etmeyi bırakalım. Aksi takdirde daha yeni başladık. Hem Husiler hem de İran’daki sponsorları için gerçek acı henüz gelmedi” şeklinde konuştu.

DESTEK KESME ÇAĞRISI

Trump, İran yönetiminden Husilere verdikleri desteği kesmelerini istemişti. ABD ordusu, 15 Mart’ta Yemen’in başkenti Sanaa ve Sada ilindeki hedeflere saldırıda bulundu. Bu saldırılarda en az 31 kişi hayatını kaybetti, yüzün üzerinde kişi yaralandı. ABD medyası, saldırının haftalarca sürecek bir dizi saldırının başlangıcı olduğunu ifade etti. Husiler, bölgedeki ABD, İngiliz ve İsrail gemilerini hedef aldı ve 100’e yakın gemiye saldırı düzenledi. Son olarak, ABD’nin savaş gemisi USS Harry S. Truman hedef alındı. Gemiye İHA’larla saldırı düzenlendi.