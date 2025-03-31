Trump: Husilere Sert Yanıt Verildi

DONALD TRUMP’IN HUSİLER HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI

Donald Trump, Yemen’deki İran destekli Husiler ile ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. “Husiler son 2 haftadır devam eden saldırılar sonucunda yok edildi. Savaşçılarının ve liderlerinin çoğu artık bizimle değil. Onları her gün ve her gece daha da sert bir şekilde vuruyoruz” dedi. Trump, “ABD GEMİLERİNE ATEŞ ETMEYİ BIRAKIN, BİZ DE SİZE ATEŞ ETMEYİ BIRAKALIM” şeklinde bir çağrıda bulundu.

SALDIRILARIN YENİ DÖNEMİ

Husilerin deniz taşımacılığı ve bölgedeki tehdit oluşturma kapasitelerini hızla imha ettiklerini ifade eden Trump, “Saldırılarımız, seyrüsefer özgürlüğü için bir tehdit olmaktan çıkana kadar devam edecek. Husiler için seçim açıktır: ABD gemilerine ateş etmeyi bırakın, biz de size ateş etmeyi bırakalım. Aksi takdirde daha yeni başladık. Hem Husiler hem de İran’daki sponsorları için gerçek acı henüz gelmedi” diye ekledi.

İRAN’A YÖNELİK UYARI

Trump, İran yönetiminden Husilere verdikleri destekle ilgili bir başka çağrısında da bulundu. ABD ordusu, 15 Mart tarihinde Yemen’in başkenti Sanaa ve Sada bölgesindeki hedeflere saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda en az 31 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. Medyada yer alan haberlere göre, bu saldırı, haftalarca sürecek bir dizi eylemin başlangıcını işaretliyor. Husiler, bölgede bulunan ABD, İngiliz ve İsrail gemilerini hedef aldı ve toplamda 100’e yakın gemiye saldırı gerçekleşti. Son olarak ABD savaş gemisi USS Harry S. Truman, İHA’lar ile hedef alındı.