Trump için şok sözler: Kız peşinde koşan bir dangalaktı

Dünyaca ünlü oyuncu George Clooney, Amerika Birleşik Devletleri’nin eski başkanı Donald Trump hakkında şoke eden sözler sarfetti.

The Tender Bar filmi için İngiltere’de olan George Clooney, kırmızı halıda zor anlar yaşayan eşinin yardımına yetişti. Yeni projesi hakkında röportaj veren Hollywood yıldızı, eski ABD Başkanı Donald Trump için “Dangalağın tekiydi. Kızların peşinden koşan bir adamdı” dedi.

Londra Film Festivali’nde gösterilen yeni filmi The Tender Bar’ın tanıtımını yapmak için İngiltere’de bulunan George Clooney, BBC’den Andrew Marr’ın sorularını yanıtladı. Marr’ın, Joe Biden’ın anket sonuçlarına değinerek sorduğu sorulara Clooney, sunucunun ABD’de devlet başkanlığına yeniden aday olma niyetini açıklayabileceğini hissettiğini belirttiği için Donald Trump’a da kısaca değindi.

Demokrat Parti’ye yakınlığı ile bilinen ABD’li aktör, Trump’ın bir daha seçilmemesini umduğunu belirterek, “Başkan olmadan önce kızların peşinden koşan bir dangalaktı” ifadelerini kullandı.

Başkan seçilmeden önce bir emlak patronu olduğu dönemde Trump’la çeşitli partilerde karşılaştığını söyleyen Clooney, Cumhuriyetçi lider hakkında olumlu bir tablo çizmedi. Ünlü aktör, “Çok komik çünkü o tam bir dangalaktı. Onu başkan olmadan önce tanıyordum, sadece kız peşinde koşan bir adamdı. Ne zaman karşılaşsak gelip beğendiği bir kişiyi göstererek ‘Bu kızın adı ne?’ diye sorardı” dedi.