Trump İçin Üçüncü Dönem Adaylık İhtimali

TRUMP’IN ÜÇÜNCÜ KEZ ADAYLIĞI GÜNDEMDE

Donald Trump, görevde olduğu ilk günlerden itibaren dikkat çekici karar ve hamlelerle anılmaya devam ediyor. İkinci kez Beyaz Saray’a dönen Trump’ın, şu an üçüncü kez başkanlık için aday olması konuşuluyor. Cumhuriyetçi Kongre üyesi Andy Ogles, Trump’ın üçüncü dönem başkanlık yapabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

TASARI TEMSİLCİLER MECLİSİ’NE SUNULDU

Ogles, Amerikan başkanlarının üç dönem görev yapabilmesini sağlayacak bir Anayasa değişikliği tasarısını Temsilciler Meclisi’ne sundu. Trump’ın yeniden aday olmasını desteklediğini açıkça ifade eden Ogles, sunduğu tasarının ülkenin geleceği açısından büyük bir önem taşıdığını belirtti. “Kendisi, cumhuriyeti yeniden kurmaya ve ülkemizi kurtarmaya adamış biri; biz de yasa koyucular ve eyaletler olarak onu desteklemek için elimizden geleni yapmalıyız.” şeklinde konuştu.

ÜÇÜNCÜ ADAYLIĞIN YOLU AÇILIYOR

Cumhuriyetçi meclis üyesi, ABD Anayasası’nın başkanlık süresine sınırlama getiren 22. ek maddesiyle ilgili değişiklik önerisinde bulunarak, “İki kereden fazla seçilemez” ifadesinin “Üç kereden fazla seçilemez” biçiminde değiştirilmesini önerdiğini duyurdu.