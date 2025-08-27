Trump, İdam Cezası Talep Edeceklerini Açıkladı

İDAM CEZASI TALEBİ

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington’da işlenen cinayetler konusunda idam cezası verilmesini isteyeceklerini belirtti. Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği kabine toplantısında, Washington’ın güvenliği üzerine açıklamalar yaptı. Trump, uyguladıkları ek önlemlerle suç oranını önemli ölçüde azalttıklarını ifade ederek, bu durumdan gurur duyduklarını aktardı. Özellikle son iki haftada başkentte hiç cinayet yaşanmaması dikkat çekti. Trump, “Başkent Washington’da biri birini öldürürse, onun hakkında idam cezası talep edeceğiz. Bu çok güçlü bir caydırıcıdır ve bunu duyan herkes benimle aynı fikirde” dedi.

EYALET YETKİSİ VE YASAL DÜZENLEMELER

Trump, ABD’deki bu tür düzenlemelerin eyaletlere bırakıldığını hatırlatarak, başkent için nasıl bir yasal çerçeve oluşturulabileceğini değerlendireceklerini bildirdi. Ülke genelinde suçla mücadele için daha sert önlemler alacaklarını vurgulayan Trump, “Ben diktatör değilim, sadece suçları nasıl önleyeceğimi biliyorum” şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, suç oranlarını düşürmek adına atılan adımların önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.