Trump ifade verecek

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve ailesi New York Başsavcılığına ifade verecek.

Eski ABD Başkanı Trump, aynı ismi taşıyan oğlu ve kızı Ivanka Trump ile, Trump Organization isimli şirkete ait gökdelenler ve golf sahaları gibi varlıklara dair soruşturma kapsamında gelecek aydan itibaren New York Başsavcılığına ifade verecek.

New York’ta mahkemeye sunulan ortak bir anlaşmada, Trump ve çocuklarının ifade için perşembe günü sona eren sürenin uzatılması halinde 15 Temmuz’dan itibaren New York Başsavcısı Letitia james’ın sorularını yanıtlamayı kabul ettikleri belirtildi.

Anlaşma, Trump’ın Başsavcı James’in üç yıllık soruşturmasını durdurmak için uzun süre direnmesinin ardından geldi.

Tarafların karşılıklı imzaladığı anlaşmaya göre, Trump’ın hala ifade vermesini gerektiren kararı bozması için New York Temyiz Mahkemesine başvurma hakkı bulunduğu bildirildi.

Başsavcı James’ın ofisi, daha öncekilerin aksine şartname hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Dava süreci

New York Başsavcısı Letitia James, Trump Organization isimli şirkete ait gökdelenler ve golf sahaları gibi varlıkların değerinin on yıldan fazla süredir finansal tablolarda yanlış yansıtıldığını iddia ettiği soruşturma kapsamında Trump ve çocuklarını ifade vermeye çağırmıştı.

Trump ve avukatları her seferinde karara itiraz etmiş, başsavcılığın istediği belgelerin kendilerinde bulunmadığını beyan etmişti.

Uzun bir süreç sonrasında iki hafta önce, New York Eyalet Temyiz Mahkemesi soruşturmayla ilgili Trump’ın mahkemeye gelerek ifade vermesi gerektiği kararını onaylamıştı.

Bir gün sonra da federal bir yargıç, Trump’ın, James’in kendisi hakkında yürüttüğü soruşturmayı durdurmak için mahkeme kararı çıkartma girişimini olumsuz yanıtlamıştı.