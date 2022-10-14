Trump ifadeye çağrıldı

Temsilciler Meclisi özel komitesi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ı ifadeye çağırdı.

Ülkede 6 Ocak 2021 günü yaşanan Kongre baskınını soruşturmak için kurulan Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, daha önce Ian Kasırgası nedeniyle ertelenen oturumu bugün gerçekleştirdi.

Oturumdaki oylamada, 9 Komite üyesinin tamamı, Trump’ın ifadeye çağırılmasına yönelik teklife “evet” oyu verdi.

Komite Başkanı Bennie Thompson, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, “Trump, 6 Ocak’ta olan hikayenin merkezindeki insandı. Bu nedenle de ondan dinlemek istiyoruz.” ifadesini kullandı.

Thompson, Komitenin 6 Ocak’ta olanları bir bütün halinde duyması gerektiğini söyledi.

6 OCAK KONGRE BASKINI

ABD’de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021’de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında 1’i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump, Şubat 2021’de Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, bugüne kadar Trump’a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, bu çağrılara uymayan Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon ve eski özel kalemi Mark Meadows “Kongreyi tahkir” ile suçlanmıştı.