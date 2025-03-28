Trump İftar Programında Müslüman Liderlerle Buluştu

İFTAR PROGRAMINDA KATILIMCI TEMSİLCİLER

ABD Başkanı Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk iftar programında, çeşitli Müslüman ülkelerin temsilcileriyle ve Amerikalı Müslüman liderlerle bir araya geldi. Programda yaptığı konuşmaya, “Ramazanınız mübarek olsun” diyerek başlayan Trump, 2024 Kasım ayında düzenlenecek başkanlık seçimlerinde Amerikalı Müslümanların kendisine destek vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İftar programında Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Lübnan, Pakistan ve diğer birçok ülkeden temsilcilerin bulunduğunu kaydetti.

MÜSLÜMAN AMERİKALILARA TEŞEKKÜR

“2024 başkanlık seçimlerinde bizi rekor sayıda destekleyen yüz binlerce Müslüman Amerikalıya da çok özel teşekkür etmek istiyorum. Bu inanılmazdı.” diyen Trump, “Müslüman toplumuna verdiğimiz sözleri tutuyoruz. Herkesin imkansız olduğunu söylediği tarihi İbrahim Anlaşmalarını temeli olarak alarak Orta Doğu’da kalıcı barışı tesis etmek için aralıksız bir diplomasi yürütüyoruz.” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

MICHIGAN EYALLETİNE ÖZEL TEŞEKKÜR

Özellikle Michigan eyaletindeki Amerikalı Müslümanlara teşekkür eden Trump, “Ben başkan olduğum sürece sizin yanınızda olacağım. Sizin için orada olacağım. Bunu bilmenizi istiyorum” dedi. Trump, “Müslüman dostlarımıza çok teşekkür ederim. Daha parlak ve daha umutlu bir geleceğe ulaşmak için sizlerle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum.” ifadelerini kullandı.