Trump İftarda Müslümanlardan Destek Aldı

TRUMP’IN İFTAR PROGRAMI

ABD Başkanı Trump, 2. başkanlık döneminin ilk iftar programında, çeşitli Müslüman ülkelerin temsilcileri ve Amerikalı Müslüman liderlerle bir araya geldi. Kendisinin verilen destek için teşekkür ettiğini ifade eden Trump, programda yaptığı konuşmaya “Ramazanınız mübarek olsun” sözleriyle başladı. Ayrıca Amerikalı Müslümanların, 2024 Kasım ayında gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde kendisine destek verdiğini ve bu durumdan memnuniyet duyduğunu belirtti. Trump, iftar programında Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Lübnan, Pakistan ve daha birçok ülkeden temsilcilerin katıldığını aktardı.

MÜSLÜMAN TOPLUMUNA VERİLEN SÖZLER

“2024 başkanlık seçimlerinde bizi rekor sayıda destekleyen yüz binlerce Müslüman Amerikalıya da çok özel teşekkür etmek istiyorum. Bu inanılmazdı.” şeklinde konuşan Trump, “Müslüman toplumuna verdiğimiz sözleri tutuyoruz. Herkesin imkansız olduğunu söylediği tarihi İbrahim Anlaşmalarını temel alarak Orta Doğu’da kalıcı barışı tesis etmek için aralıksız bir diplomasi yürütüyoruz.” değerlendirmelerinde bulundu.

MÜSLÜMANLARA DESTEK SÖZÜ

Özellikle Michigan eyaletindeki Amerikalı Müslümanlara teşekkür eden Trump, “Ben başkan olduğum sürece sizin yanınızda olacağım. Sizin için orada olacağım. Bunu bilmenizi istiyorum” dedi. Trump, “Müslüman dostlarımıza çok teşekkür ederim. Daha parlak ve daha umutlu bir geleceğe ulaşmak için sizlerle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum.” şekilde tamamladı.