Trump, İlaç Gümrük Vergilerini Açıklayacak

İLAÇ TARİFELERİ HAZIRLIĞI

ABD Başkanı Donald Trump, ilaçlara yönelik gümrük vergilerini iki hafta içinde açıklayacağını duyurdu. Oval Ofis’te yapılan bir toplantıda, reçeteli ilaçların yerli üretiminin yeniden tesis edilmesi için bir başkanlık kararnamesi imzaladı. İmza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, ilaç tarifeleri ile ilgili zamanlaması ve oranları hakkında, “Önümüzdeki iki hafta içinde açıklayacağım.” dedi. Trump, bu tarifelerin ilaç firmalarının tesislerini ABD’ye taşımasını sağlayacağını ifade etti.

TARİFELERLE ÜRETİM DESTEĞİ

Alüminyum, çelik ve otomobil gibi ürünlerle ilgili tarifeleri daha önce açıklayan Trump, ilaç sektöründe de önemli tarifelerin getirileceğini belirtmişti. Bu sayede diğer ülkelerdeki ilaç firmalarının tesislerini ABD’ye taşıyacağını savunan Trump, “Bunu duydukları zaman Çin’i terk edecekler. Diğer yerleri terk edecekler çünkü satış yapmak zorundalar. Ürünlerinin çoğu burada satılıyor.” şeklinde konuştu. Ayrıca, şirketlerin üretimlerini ABD’de yapmaları durumunda tarifelere tabi olmayacaklarını dile getirdi.

BÜYÜK YATIRIM PLANI

Geçen ay ilaç şirketi Novartis, önümüzdeki 5 yıl boyunca 23 milyar dolarlık yatırım ile ABD’deki üretim ve Ar-Ge faaliyetlerini genişletme niyetinde olduğunu açıkladı. Aynı zamanda İsviçre merkezli ilaç firması Roche, gelecek 5 yıl içinde ABD’de ilaç ve tanı alanında 50 milyar dolar yatırım yapma sözü verdi. Bu gelişmeler, ABD’nin ilaç sektöründeki yerli üretimini güçlendirmeye yönelik atılan adımları gözler önüne seriyor.