Trump İle Harvard Anlaşmazlığı Devam Ediyor

ABD’DE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Harvard Üniversitesi ve üniversitenin “Harvard Law Review” dergisi hakkında, makale seçimlerinde “ırka dayalı ayrımcılık” yapıldığı iddiaları üzerine bir soruşturma başlattı. Harvard Üniversitesi, kampüsündeki Filistin’e destek gösterileri ve çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları dolayısıyla federal hükümet için gündem haline geldi. Trump yönetimi ile üniversite arasında süregelen anlaşmazlık, bu gelişmelerle daha da derinleşiyor.

SORUŞTURMA DETAYLARI

ABD Eğitim Bakanlığı ve Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, “Harvard Law Review” dergisinin makale seçim sürecinde ırkı temel alan iddialar nedeniyle soruşturma açıldığı belirtildi. Açıklamada, derginin “yazarların ırkına göre tercih yaptığı ve liyakatin göz ardı edildiği” yönündeki iddiaların araştırılacağı ifade edildi. Soruşturmanın kapsamının, derginin mali bağlantılarını, denetim prosedürlerini, üyelik ve makale yayımlama seçim politikalarını içereceği kaydedildi. Bu incelemenin, 1964 tarihli Sivil Haklar Yasası’nın 6. Başlığının ihlal edilip edilmediğini belirlemek amacıyla yürütüleceği vurgulandı.

TRUMP İLE HARVARD ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK

Trump yönetimi, Harvard’ın da aralarında bulunduğu birçok üniversiteye yönelik, Filistin’e destek gösterileri ve çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları gerekçe gösterilerek federal fonları dondurma tehdidinde bulunmuştu. Bu çerçevede Harvard’a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fon ile 60 milyon dolarlık bir sözleşmenin dondurulmasına karar verilmişti. Harvard Üniversitesi ise, federal hükümetin fonları dondurma kararını hukuka aykırı bularak bu durumu engellemek için Trump yönetimine karşı hukuki bir mücadele başlatmıştı.