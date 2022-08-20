Eski ABD Başkanı Trump ile ilgili soruşturmada gelişme yaşandı.

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile ilgili soruşturmada gelişme yaşandı.

ABD’de eski Başkan Donald Trump’ın evinin aranmasına yol açan soruşturmada yeni gelişmeler var. Bir hâkim, arama emrine yol açan yeminli ifadenin kamuoyu ile paylaşılması talimatını verdi. Hâkim, Adalet Bakanlığı’na belgede gerekli sansürlerin yapılması için 1 hafta süre tanıdı.

ABD’de “Pentagon Belgeleri” ve “Watergate” skandalı ile birlikte tarihe geçen “arama emri” krizi sürüyor. Eski Başkan Donald Trump’ın odağında olduğu davaya bakan bir hâkim, merak konusu olan yeminli ifadenin kamuoyu ile paylaşılması talimatını verdi. Hâkim Bruce Reinhart, Amerikan Adalet Bakanlığı’na belgenin ne kadar sansürlenmesi gerektiğini belirlemek için 1 hafta süre tanıdı.

Adalet Bakanlığı savcıları, yeminli ifadenin paylaşılmasının soruşturmayı olumsuz etkileyeceğini ifade etmişti. Bakanlık, bu hamlenin mevcut ve potansiyel muhbirleri olumsuz etkileyeceğini öne sürerek belgelerin gizli tutulması gerektiğini savunuyor. Adalet Bakanlığı ayrıca soruşturmada yer alan FBI ajanlarına yönelik hayati tehlikenin de sürdüğünü belirtiyor.

Bir Trump fanatiği, eski başkanın evi arandıktan günler sonra bir FBI ofisini basmıştı. Trump destekçileri ise, Adalet Bakanlığı’nın soruşturmasının aslında siyasi olduğunu söylüyor. Bu yüzden arama emrine yol açan ifadenin paylaşılmasını talep ediyor.

Soruşturma kapsamında FBI ajanları Trump’ın Mar-A-Lago’daki evinde arama yapmış, 12 kutu gizli belge çıkarmıştı. Eski Amerikan Başkanı, “Casusluk Kanunu”nu ihlal, adaleti engelleme ve devlet belgelerini yasa dışı biçimde kullanma iddiaları ile soruşturuluyor.