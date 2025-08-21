Haberler

Trump, İlginç Zamanlar Bizi Bekliyor Dedi

TRUMP’IN RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında yaptığı açıklamada “İlginç zamanlar bizi bekliyor” ifadesini kullandı. Trump, sosyal medya hesabından konuyla ilgili değerlendirme yaparak, selefi Joe Biden’ın Ukrayna’ya yalnızca savunma hakkı tanıdığını vurguladı. Bu durumun Kiev yönetiminin zafer elde etmesini imkansız kıldığını belirtti.

FUTBOL METAFORU İLE ANALOGİ

Trump, bu durumu futboldaki iyi bir savunmaya sahip ancak hücum yapmasına izin verilmeyen bir takım olarak tanımladı. Böyle bir senaryoda kazanma şansının bulunmadığını savundu. Ayrıca, Biden yönetiminin Ukrayna’nın sadece savunma yapmasına izin vererek karşı saldırı hakkını kısıtlama kararının savaşın seyrini olumsuz etkilediğini iddia etti.

KENDİ DÖNEMİNE ATIF YAPTI

Trump, kendi başkanlığı döneminde Ukrayna’daki savaşın asla başlamayacağını ifade etti. “Eğer ben başkan olsaydım, bu savaş asla olmazdı, sıfır ihtimal” diyerek durumun altında yatan sebepleri eleştirdi ve gelecekteki olası gelişmeler hakkında endişelerini dile getirerek “İlginç zamanlar bizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Bucak’ta Damat Öldüren Kayınpeder Tutuklandı

Bucak'ta bir adam, damadının evinin önüne tır park etmesine sinirlenerek onu av tüfeğiyle vurdu ve sonrasında tutuklandı.
Haberler

Aydın’da, Baba ve Oğlu Göçükte Kaldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde su hattı döşeme çalışması sırasında yaşanan göçükte bir baba kurtulmayı başarırken, oğlu hayatını kaybetti. Annenin yürek yakan feryatları ise duyuldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.