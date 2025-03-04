Trump’ın 100 Dolarlık Banknot Teklifi Gündemde

TASARI SUNULDU

ABD’de iki Temsilciler Meclisi üyesi, 100 dolarlık banknotlara Benjamin Franklin’in yerine Başkan Donald Trump’ın resminin konulması için bir yasa tasarısı sundu. Cumhuriyetçi Temsilciler Brandon Gill ve Troy Nehls, sosyal medya platformu X’te konuya dair yaptığı paylaşımda, “Altın Çağ 2025 Yasası” olarak adlandırılan tasarıyı Temsilciler Meclisi’ne sunduklarını belirtti.

BAŞKAN TRUMP’A BİR ONUR

Nehls, “Amerika’yı altın çağa taşımak için Başkan Trump’tan daha fazlasını yapan hiç kimse yok. Kendisine 100 dolarlık banknotta yer vermek, önümüzdeki 4 yıl içinde gerçekleştireceği her şeyi onurlandırmanın küçük bir yolu.” sözleriyle tasarının önemine dikkat çekti.

DESTEK ÇAĞRISI

Gill de tasarıya destek verilmesini isteyerek, “Haydi tarih yazalım.” ifadesinde bulundu. Konuyla ilgili olarak teklifin yasalaşması durumunda, 31 Aralık 2028’den itibaren basılacak tüm 100 dolarlık banknotlarda Trump’ın resminin yer alacağı vurgulandı.