Trump’ın 5 Milyon Dolarlık Altın Kartı Tanıtıldı

TRUMP’IN ALTIN KARTI AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağında gerçekleştirdiği basın toplantısında 5 milyon dolarlık ‘altın kartı’ tüm dünyaya tanıttı. Trump, bu özel kartın kendi resminin yer aldığı versiyonunu göstererek, vatandaşıların gelecekte vatandaşlık alma sürecinin zorlaşacağına dair daha önceki açıklamalarını hatırlattı.

KARTIN DEĞERİ VE ÖZELLİKLERİ

Trump, “Bunun ne olduğunu biliyor musun?” diyerek kartı tanıttı ve “Altın kart, Trump kartı” ifadesiyle, 5 milyon dolar bedelle satılacak olan bu özel kartın detaylarını verdi. Kartın açıklamasının “iki haftadan kısa bir süre içerisinde” kamuoyuna sunulacağını belirtti. “5 milyon dolara bu sizin olabilir” diyen Trump, “ilk alıcının kendisi” olduğunu da ekleyerek, altın kartın ne denli özel bir fırsat sunduğunu vurguladı.

YABANCI YATIRIMCILARA FIRSAT

ABD’deki altın kart, yatırımcılara belirli bir miktarda yatırım yapmaları halinde oturum izni ve vatandaşlık kazanma imkanı sağlıyor. Trump’ın açıklamasına göre, bu kart sayesinde sahipleri ABD vatandaşlığına geçiş hakkı elde edecek.