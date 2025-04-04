Haberler

Trump’ın 5 Milyon Dolarlık Altın Kartı Tanıtıldı

TRUMP’IN ALTIN KARTI AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağında gerçekleştirdiği basın toplantısında 5 milyon dolarlık ‘altın kartı’ tüm dünyaya tanıttı. Trump, bu özel kartın kendi resminin yer aldığı versiyonunu göstererek, vatandaşıların gelecekte vatandaşlık alma sürecinin zorlaşacağına dair daha önceki açıklamalarını hatırlattı.

KARTIN DEĞERİ VE ÖZELLİKLERİ

Trump, “Bunun ne olduğunu biliyor musun?” diyerek kartı tanıttı ve “Altın kart, Trump kartı” ifadesiyle, 5 milyon dolar bedelle satılacak olan bu özel kartın detaylarını verdi. Kartın açıklamasının “iki haftadan kısa bir süre içerisinde” kamuoyuna sunulacağını belirtti. “5 milyon dolara bu sizin olabilir” diyen Trump, “ilk alıcının kendisi” olduğunu da ekleyerek, altın kartın ne denli özel bir fırsat sunduğunu vurguladı.

YABANCI YATIRIMCILARA FIRSAT

ABD’deki altın kart, yatırımcılara belirli bir miktarda yatırım yapmaları halinde oturum izni ve vatandaşlık kazanma imkanı sağlıyor. Trump’ın açıklamasına göre, bu kart sayesinde sahipleri ABD vatandaşlığına geçiş hakkı elde edecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Ford, Yakıt Enjektörü Sorunu İçin Araçları Çağırıyor

Ford, 2020-2022 yılları arasında üretilen Escape ve 2021-2023 Bronco Sport modellerinden 33 binini yakıt enjektörü sorunu nedeniyle geri çağırdı. Araçların yangın riski taşıdığı belirtildi.
Haberler

Derbi İsyanı: Mert Hakan ve Hakem Tartışması

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş, hakeme itiraz etti. Hakem Cihan Aydın, Yandaş'a oyundaki davranışını hatırlatarak yanıt vermekten kaçındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.