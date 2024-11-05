“Trump’ın Açıklaması: Müslüman Destekçi Rekoru”

MÜSLÜMAN VE ARAP SEÇMEN DESTEĞİ

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Michigan eyaletinde rekor düzeyde Müslüman ve Arap seçmenin desteğini aldığını belirtiyor. Trump, sosyal medya platformu X üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımında, Demokratların başkan adayı Kamala Harris’in kabinesine “savaş çığırtkanı” ifadesiyle yüklendi. Trump, ABD siyasi tarihinde “en büyük ve geniş koalisyonu” oluşturduklarını savunarak, “Buna Michigan’da barış isteyen rekor sayıdaki Arap ve Müslüman seçmen de dahil.” şeklinde konuştu.

HARRIS’İN KABİNESİNE YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Donald Trump, Michigan’daki Arap ve Müslüman seçimin, “Harris ve kabinesinin Orta Doğu’yu işgal edeceğinden, milyonlarca Müslümanın ölümüne neden olacağından ve 3. Dünya Savaşı’nı başlatacağından haberdar olduğunu” iddia ediyor. Bu bağlamda, kendisine destek talep etti. ABD’deki seçim sisteminin, en çok oyu alan değil, en fazla delegeye ulaşan adayı başkan belirlemesi, “salıncak eyaletlerdeki” sonuçların daha büyük öneme sahip olmasını sağlıyor.

MICHIGAN’DAKİ ARAP AMERİKALILAR

Michigan, ABD’nin salıncak eyaletlerinden biri olarak dikkat çekerken, açık kaynaklara göre eyalette yaklaşık 250 bine yakın Arap Amerikalı ve Müslüman yaşayabiliyor. Bu tablonun, Trump’ın başkanlık yarışı açısından büyük bir stratejik önemi bulunuyor.