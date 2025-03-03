Trump’ın Açıklamasıyla Kripto Piyasası Yükseldi

KRAKEN REZERV TALEBİYLE KRİPTO PAZARI YÜKSELİYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın rezervle ilgili yaptığı açıklamalar sonrasında kripto para piyasaları canlanıyor. Bitcoin, 95 bin dolara, Ethereum ise 2 bin 500 dolara kadar yükseldi. Bu süreçte Cardano (ADA), yüzde 80 gibi dikkat çekici bir artış kaydederek en çok ilgi çeken varlık oldu.

TRUMP’IN STRATEJİK KRİPTO REZERVİ

Trump, ABD’nin stratejik kripto rezervinde Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) yanı sıra Ripple (XRP), Solana (SOL) ve Cardano (ADA) tokenlarının da yer alacağını duyurdu. Açıklamalarını Truth Social üzerinden paylaşan Trump, ABD’yi kripto varlıkların merkezi yapma hedefine yönelik yürütme kararını aldığını bildirdi. Piyasalarda devam eden durgunluk, bu açıklamalarla birlikte yerini yeniden bir yükselişe bıraktı.

PİYASALARDA YÜKSELEN DEĞERLER

Bitcoin, önceki gün yüzde 10’un üzerinde artış göstererek 86 bin dolardan 95 bin dolara yükselirken, Ethereum da yüzde 15 artışla 2 bin 220 dolardan 2 bin 500 doları geçti. Rezervde yer alacağı açıklanan ADA, 0,67 dolardan 1,17 dolara tırmanarak yüzde 80 değer kazanımına ulaştı. XRP, yüzde 40 artışla 2,88 dolara, SOL ise yüzde 25 artışla 180 dolara tırmandı.

PİYASADAKİ SON DURUM VE BEYAZ SARAY ZİRVESİ

Yeni günde piyasa hafif satıcılı bir seyir izliyor. Bitcoin, 92 bin 980 dolardan işlem görürken, Ethereum 2 bin 440 dolara gerilemiş durumda. Ayrıca Trump’ın ev sahipliği yapacağı Beyaz Saray Kripto Zirvesi, dikkatle takip ediliyor.