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Trump’ın Avukatlarına Önemli Atamalar Yapıldı

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TRUMP’IN YENİ ATAMALARI

CNN’in haberine göre, Trump yaptığı yazılı açıklamada, Blanche’ı başsavcı yardımcısı olarak, Bove’u başsavcı yardımcısının baş asistanı olarak ve Sauer’i baş hukuk danışmanı olarak atayacağını duyurdu. Trump, Blanche’in Adalet Bakanlığında farklı görevleri de olacağını belirterek, “John, ABD Yüksek Mahkemesi’nde Yargıç Antonin Scalia için çalışmış, 6 yıl Missouri Başsavcısı olarak görev yapmış ve ABD Yüksek Mahkemesi ve diğer Temyiz Mahkemeleri’nde tecrübeye sahip, ustalık sahibi bir ceza hukuku avukatıdır.” şeklinde açıklama yaptı.

AVUKATLARIN ÖNEMLİ ROLLERİ

Blanche ve Bove, “sus payı” davasında Trump’ı savunmuş, Sauer ise 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları davasında, Trump’ın avukatlığını üstlenmişti. Sauer, bu davada Yüksek Mahkeme’nin “başkanın bazı konularda dokunulmazlığı olduğu” yönündeki önemli kararında etkili bir rol oynamıştı.

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