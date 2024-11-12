Trump’ın Beyaz Saray’a İlk Ataması: Susie Wiles

SEÇİM ZAFERİ SONRASI ATAMALAR

ABD’deki son seçimlerin ardından zaferini duyuran Donald Trump, Kamala Harris karşısında elde ettiği bu zaferin arkasındaki en önemli figürlerden biri olarak değerlendirdiği kampanya yöneticisi Susie Wiles’ı özel kalem müdürü olarak atadı. Trump, Wiles’ın hem 2016 hem de 2020 yılındaki başkanlık seçimlerinde kampanyasının vazgeçilmez bir parçası olduğunu dile getirerek, onu “sert, akıllı ve yenilikçi” olarak tanımladı. Trump, “Susie’nin ABD tarihinde ilk kadın (Beyaz Saray) Özel Kalem Müdürü olması hak edilmiş bir onurdur. Kendisinin ülkemizi gururlandıracağından hiç şüphem yok” şeklinde konuştu.

WİLES’IN POLİTİKADAKİ YERİ

Donald Trump, zafer konuşmasında Wiles’tan “buz kadın” olarak söz etti. Seçilmiş başkan, Wiles’ın daha çok arka planda çalıştığını fakat aynı zamanda ABD’de en çok korkulan siyasi isimlerden biri olarak tanındığını belirtti. Wiles, Trump’ın açık ara en disiplinli seçim kampanyasını yürüttüğü için geniş çapta takdir görüyor. Wiles, öne çıkmaktan o kadar kaçınıyor ki Trump, çarşamba sabahı zafer kutlamasında mikrofonu almayı dahi reddetti. ABD’de 5 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Trump, 270 delegeyi geçerek ülkenin 47. başkanı olmaya hak kazanmıştı. Trump, 20 Ocak 2025 günü yemin ederek görevine resmen başlayacak.

SUSIE WİLES’IN KARİYERİ

Susie Wiles, siyaset alanında kariyerine 1980 seçimleri öncesinde Ronald Reagan’ın kampanya ekibine katılarak başladı. 2010 yılında, siyasi deneyimi çok az olan işadamı Rick Scott’ın sadece yedi ay içerisinde Florida valisi olmasına yardımcı oldu. Scott şu an senatör pozisyonda görev yapıyor. Wiles, 2015’te başkanlık önseçimlerinde Trump ile tanıştı ve Florida kampanyasının eşbaşkanı oldu. Trump, 2016 yılında eyaleti Hillary Clinton’a karşı yüzde 1.6’lık bir farkla kazanmıştı. İki yıl sonra Florida Valisi Ron DeSantis, Wiles’ı başarılı valilik yarışının sorumluluğunu üstlenmesi için görevlendirdi ve onu “bu işin en iyisi” olarak tanımladı. Trump kampanyasına göre, Wiles Beyaz Saray’da görev yapacak ilk kadın olacak.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü’NÜN GÖREVİ

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü, başkanların yönetiminde kritik bir rol üstleniyor. Esas olarak Beyaz Saray’ın yöneticisi olarak işlev görüyor ve bir başkanın tüm çalışanlarını bir araya getirmekten sorumlu. Özel kalem müdürü, Başkanın Yürütme Ofisi aracılığıyla personele rehberlik ediyor ve günlük operasyonlar ile personel faaliyetlerinin denetimini sağlıyor. Ayrıca, başkanlara politika konularında tavsiyelerde bulunarak politika geliştirme sürecini yönetme ve denetleme yükümlülükleri bulunuyor.