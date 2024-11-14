Trump’ın Beyaz Saray’daki Yeni Atamaları

SEÇİMLERİ KAZANAN TRUMP YENİ GÖREVLİLERİ AÇIKLADI

ABD’de 5 Kasım’da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, 20 Ocak 2025’te göreve başlamasıyla birlikte Beyaz Saray’da üst düzey pozisyonlar için atama yaptı. Seçim kampanyasının danışmanı Dan Scavino’yu asistanı ve özel kalem müdürü yardımcısı olarak atayan Trump, diğer bir danışmanı Stephen Miller’ı ise aynı pozisyonda, iç güvenlik ve politika sorumluluğuyla görevlendireceğini açıkladı. Ayrıca, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi’nin eski siyasi direktörü James Blair’ın yasama, siyaset ve kamu işlerinden sorumlu özel kalem müdürü yardımcısı olacağı bilgisi verildi. Trump, kendi siyasi organizasyonlarında üst düzey görev alınan Taylor Budowich’in de asistanı ve iletişim ile personelden sorumlu özel kalem müdürü yardımcısı görevine getirileceğini belirtti. Trump, “Dan, Stephen, James ve Taylor kazanan kampanyamda ‘sınıflarının en iyisi’ danışmanlardı ve Beyaz Saray’da Amerikan halkına onurlu bir şekilde hizmet edeceklerini biliyorum” dedi. Daha önce yaptığı bir açıklamada, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü görevine Susie Wiles’ı atayacağını belirtmişti.

KABİNEDE ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Trump, kabinesinde ve diğer kritik görevlerde yer alacak birçok ismi kamuoyuna duyurmuştu. Florida’dan Temsilciler Meclisi Üyesi Matt Gaetz’i Adalet Bakanı, Florida Senatörü Marco Rubio’yu Dışişleri Bakanı olarak aday gösterdi. Savunma Bakanlığı için eski asker ve Fox News sunucusu Pete Hegseth’in ismini öne çıkardı. Ayrıca, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) başına, 2020-2021 yıllarında Ulusal İstihbarat Direktörü olarak görev yapan John Ratcliffe’in aday gösterileceğini açıkladı. Güney Dakota Valisi Kristi Noem’i İç Güvenlik Bakanlığı’na aday göstermeyi planlayan Trump, eski bir asker ve Florida’dan kongre üyesi Michael Waltz’ın ise Ulusal Güvenlik Danışmanı olacağını ifade etti.