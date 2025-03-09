Trump’ın Büyük Planı: ABD’ye Yeni Seyahat Yasağı

SEYAHAT KISITLAMALARINDA YENİ DÖNEM

Amerika’nın önde gelen gazetelerinden biri, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ülkeye yönelik seyahat kısıtlamalarını genişletmeyi düşündüğünü haber yaptı. Konuya dair bilgi sahibi olan iki yetkili, yeni getirilecek yasağın Trump’ın ilk başkanlık döneminde uygulanan yasaktan daha kapsamlı olacağı bilgisini paylaştı.

TEHDİT SEVİYESİ SINIFLANDIRILACAK

Yeni seyahat yasağı önerisinde, ABD’nin ulusal güvenlik açısından tehdit olarak gördüğü bazı ülkeler “kırmızı”, “turuncu” ve “sarı” olarak kategorize edilecek. “Kırmızı” renkteki ülke vatandaşlarına ABD’ye seyahat yasağı uygulanırken, “turuncu” gruptaki ülkelere belirli kısıtlamalar getirilecek. “Sarı” renkteki ülkelere ise güvenlik açığı kapatmaları için 60 gün süre tanınacak.

KIRMIZI KATEGORİDEKİ ÜLKELER

Turuncu ve sarı gruptaki ülkelerin detayları paylaşılmazken, kırmızı grupta daha önceki seyahat yasağı kapsamına alınan ülkeler yani İran, Yemen, Libya, Somali, Sudan, Suriye, Kuzey Kore, Küba ve Venezuela’nın bulunacağı belirtildi. Ayrıca, bu listeye Afganistan ve Pakistan’ın da ekleneceği iddiaları gündeme geldi.

Trump’ın, ilk başkanlık döneminde “ABD’yi terör saldırılarından koruma” amacıyla bazı ülkelerin vatandaşlarına seyahat yasağı getirmesi uzun bir süre tartışmalara yol açmıştı. Kasım 2024’teki başkanlık seçimleri sırasında Trump, kazanması halinde nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelere yönelik daha geniş ve güçlü bir seyahat yasaklarını yeniden uygulayacağı ifade etti.