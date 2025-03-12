Trump’ın Çelik ve Alüminyum Vergisi Yürürlükte

ABD BAŞKANI TRUMP’IN GÜMRÜK VERGİLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına uygulamaya karar verdiği yüzde 25’lik gümrük vergisi artık resmen yürürlüğe girdi. Bu adımın, dünya genelindeki ticaret savaşını büyütmesi bekleniyor ve ülkeye giren tüm çelik ile alüminyum ürünleri için her ülkeye istisnasız olarak uygulanacak. İngiltere ve Avustralya gibi bazı ülkelerin istisna elde etme çabaları olumsuz sonuçlandı, buna karşılık Kanada ve Avrupa Birliği bu duruma karşılık vereceklerini açıkladı.

ÇELİK VE ALÜMİNYUM ÜRETİMİNİ DESTEKLEDİĞİ BEKLENİYOR

Trump, bu gümrük vergilerinin ABD’deki çelik ve alüminyum üretimini destekleyeceğini umuyor. Ancak bu adımın, ABD’deki tüketiciler için fiyatlarında artışa ve ekonomik büyümeye olumsuz etkiler yaratacağına dair eleştiriler de gündeme geliyor. Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI), gümrük vergilerini olumlu karşıladıklarını ve bunun yerli çelik imalatını geliştireceğini belirtiyor. Grubun başkanı Kevin Dempsey, “Yabancı üreticilerin vergiden kurtulmasını sağlayan imtiyazlar ve kotalar artık geçersiz” diye ekliyor.

ABD, DÜNYA ÇAPINDA BİR İTHALATÇI

ABD, en büyük alüminyum ve çelik ithalatçılarından biri konumunda. Kanada, Meksika ve Brezilya, bu kalemlerde ABD’ye en çok ihracat yapan ülkeler arasında. Yeni gümrük tarifeleri, ülkeye bu metalleri getiren ABD’li şirketleri yüzde 25 oranında vergi ödemeye zorlayacak. Bu durum birçok ABD’li üretici için maliyetlerin artması anlamına geliyor ve otomobil, uzay endüstrisi, inşaat gibi sektörler bu değişiklikten etkilenecek.

TÜKETİCİ FİYATLARINI ETKİLEYECEK

Maliyetlerin artmasının, ürün fiyatlarına yansıması kaçınılmaz görünüyor. Amerikan otomotiv üreticilerini temsil eden AAPC de bu endişelerini belirtiyor. Örgütün başkanı Matt Blunt, “Tarifelerle ilgili detayları hala inceliyoruz ama özellikle Kanada ve Meksika’ya yönelik muafiyetlerin kaldırılması, tedarikçilerimizin masraflarını ciddi şekilde artıracak” diyor. Bazı ekonomistler, vergilerin çelik ve alüminyum sektörlerine destek sağlarken genel olarak ekonomiyi zorlayacağı yönünde görüş bildiriyor.

KÜRESEL TEPKİLER VE MUAFİYETLER

2018’deki ilk başkanlık döneminde Trump, çeliğe yüzde 25, alüminyuma ise yüzde 10 gümrük vergisi getirmişti, fakat birçok ülke için muafiyetler söz konusuydu. Bu sefer Trump, benzer muafiyetlerin verilmeyeceğini ve vergilerin istisnasız bir şekilde uygulanacağını belirtiyor. Kanada Enerji Bakanı Jonathan Wilkinson, CNN’e yaptığı açıklamada, ülkesinin bu duruma yanıt vereceğini ama gerilimi yükseltmeyi hedeflemediğini paylaştı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Trump yönetiminin kararının “bütünüyle haksız” olduğunu ifade etti. Avrupa Birliği de daha önce bu hamleye yanıt vereceklerini duyurmuş ve Avrupa Komisyonu, 26 milyar euro değerinde Amerikan malı ürünler için gelecek aydan itibaren vergi uygulanacağını açıklamıştı.