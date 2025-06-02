Trump’ın Doğum Günü 45 Milyon Dolar

AMERİKAN YETKİLİLERİ HASAR TAHMİNİ YAPIYOR

Amerikan yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump’ın doğum günü sebebiyle organize edilecek askeri geçit töreninin Washington DC’de 16 milyon dolarlık bir zarar oluşturabileceğini düşünüyor. 14 Haziran’da yapılacak etkinlik, ordunun 250. yıl dönümünü kutlayacak ve başkanın 79. doğum gününde gerçekleştirilecek. Geçit töreninin toplam maliyeti ise yaklaşık 45 milyon dolara ulaşacak ve bu fiyata olası hasarlar da dahil.

BÜYÜK TOKUNUŞ

Organizatörlerin açıklamasına göre, geçit töreni yaklaşık 130 araçtan oluşacak. Bu araçlar arasında 28 M1A1 tankı, 28 Bradley savaş aracı, 28 Stryker zırhlı savaş aracı ve topçu fırlatıcıları yer alacak. Tören, başkentin üzerinde 50’den fazla helikopterin uçuş yapacağı, 7 bin askerin yürüyüş yapacağı büyük bir etkinlik olacak. Ayrıca, en az sekiz bando, üç düzine at ve iki katır da geçitte yer alacak.

ONARIM MALİYETİ GÜNDEMDE

NBC News’e göre, Ordu, etkinlik sonrası yol onarım maliyetlerine 16 milyon dolarlık bir bütçe ayıracak. Tankların geçit güzergâhında dönecek yerler için 6 metre uzunluğunda kalın metal levhalar yerleştirilecek ve bu işlemin maliyeti 3 milyon doları bulacak.

BELEDİYE BAŞKANI ENDİŞELİ

Washington D.C. Belediye Başkanı Muriel Bowser, bu hafta içinde tankların ve zırhlı araçların oluşturabileceği hasar konusunda “endişeli” olduğunu dile getirdi. Trump, bu ayın başlarında NBC News’in Meet the Press programında, 90 dakikalık geçit töreninin yüksek masrafının fazlasıyla karşılığını vereceğini belirtti.