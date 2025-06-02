Trump’ın Doğum Günü Faturası 45 MİLYON DOLAR

AMERİKAN YETKİLİLERİN TAHMİNİ

Amerikan yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump’ın doğum günü nedeniyle gerçekleştirilecek askeri geçit töreninin Washington DC sokaklarında 16 milyon dolarlık zarara yol açabileceğini öngörüyor. 14 Haziran’da yapılacak bu etkinlik, ordunun 250. yıl dönümünü kutlayacak ve başkanın 79. doğum gününe denk geliyor. Geçit töreninin toplam maliyeti ise yaklaşık 45 milyon doları bulacak; bu rakama tahmini hasar da dahil.

DEVASA GEÇİT TÖRENİNİN DETAYLARI

Organizatörlerin verdiği bilgilere göre, geçit töreninde 28 adet M1A1 tankı, 28 Bradley savaş aracı, 28 Stryker zırhlı savaş aracı ve topçu fırlatıcıları ile birlikte toplamda yaklaşık 130 araç yer alacak. Başkent Washington üzerinden 50’den fazla helikopter uçuşu gerçekleştirilmesi planlanırken, sokaklarda 7 bin asker yürüyüş yapacak. Ayrıca etkinlikte en az sekiz bando, üç düzine at ve iki katır yer alacak.

BELEDİYE BAŞKANI ENDİŞELİ

NBC News’e göre, Ordu, bölgede yapılacak onarımların tüm maliyetlerini karşılayacaklarını ve bunun 16 milyon dolara mal olacağını tahmin ediyor. Geçit töreni güzergahında tankların döneceği alanlara 6 metre uzunluğunda kalın metal levhalar yerleştirileceği ve bu işlemin 3 milyon dolara mal olacağı daha önce belirtilmişti. Washington D.C. Belediye Başkanı Muriel Bowser, tankların ve zırhlı araçların yol açabileceği hasar konusunda “endişelendiğini” ifade etti. Trump ise bu ayın başlarında NBC News’in Meet the Press programına verdiği bir demeçte, 90 dakikalık geçit töreninin maliyetinin “fazlasıyla değeceğini” belirtti.