Trump’ın Doğum Günü Faturası 45 Milyon Dolar

ABD’DE BÜYÜK BİR ASKERİ GEÇİT TÖRENİ DÜZENLENİYOR

Amerikan yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump’ın doğum günü nedeniyle gerçekleştirilecek askeri geçit töreninin Washington DC sokaklarında 16 milyon dolarlık bir zarar yaratabileceğini tahmin ediyor. Geçit töreni, 14 Haziran’da gerçekleştirilecek ve ordunun 250. yıl dönümünü kutlayacak. Bu etkinlik, başkanın 79. doğum gününde yapılacak ve toplam maliyetinin yaklaşık 45 milyon dolar olacağı belirtiliyor. Bu fiyat, beklenen hasar tahminlerini de kapsıyor.

GEÇİT TÖRENİ DETAYLARI

Organizatörler, geçit töreninin yaklaşık 130 araçtan oluşacağını ve bu araçların içinde 28 M1A1 tankı, 28 Bradley savaş aracı, 28 Stryker zırhlı savaş aracı ile topçu fırlatıcılarının bulunacağını duyurdu. Ayrıca, başkentin üzerinde 50’den fazla helikopter uçuşu yapılacak ve 7 bin asker sokaklarda yer alacak. Etkinlikte en az sekiz bando, üç düzine at ve iki katır da olacak.

TAM ONARIM MALİYETLERİ

NBC News’in haberine göre, Ordu, geçit töreni nedeniyle meydana gelecek tüm onarım maliyetlerini üstlenecek ve bunun yaklaşık 16 milyon dolar olacağı öngörülüyor. Tankların geçit töreni güzergahındaki dönüş noktalarına 6 metre uzunluğunda kalın metal levhaların yerleştirilmesi, bu sürecin 3 milyon dolara mal olacağı daha önce ifade edildi.

Washington D.C. Belediye Başkanı Muriel Bowser, bu hafta başında tanklar ve zırhlı araçların yol açabileceği hasarın boyutuyla ilgili “endişelendiğini” dile getirdi. Trump ise, bu ayın başlarında NBC News’e verdiği röportajda, 90 dakikalık geçit töreninin maliyetinin fazlasıyla karşılığını vereceğini söyledi.