Trump’ın Ek Vergi Kararı Piyasaları Sarstı

TİCARET SAVAŞI SIRTLADI

ABD Başkanı Donald Trump, dünkü açıklamalarında beklenenden yüksek gümrük vergilerini duyurarak ticaret ve tedarik zincirlerini ciddi şekilde etkiledi. ABD’nin tüm dünya genelinde uygulayacağı vergiler yatırımcılar arasında endişeleri artırdı. Borsa değerleri keskin bir düşüşe geçti, yatırımcılar güvenli limanlar olan tahvil, altın ve yene yönelmeye başladı.

Trump, Türkiye dahil olmak üzere tüm ülkelere en az yüzde 10 karşılıklı gümrük vergisi uygulamaya başlayacaklarını duyurdu. ABD’nin Çin’e yüzde 34, Avrupa Birliği’ne yüzde 20, Japonya’ya ise yüzde 24 oranında gümrük vergisi getireceği belirtildi. Bununla birlikte, dış ülkelerde üretilen otomobiller için de yüzde 25 vergi uygulanacak. Avrupa Birliği ve Çin, ABD’nin bu ek vergilerine karşılık vereceklerini ifade etti.

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ ZARAR GÖRÜYOR

Teknoloji sektörüne ait hisselerde, Çin ve Tayvan’daki üretim merkezlerine uygulanan yüzde 30’un üzerindeki yeni gümrük vergileri ile Çin’den ithal edilen ürünlere yönelik vergilerin yüzde 54 seviyesine çıkarılmasının ardından keskin düşüşler gözlemlendi. Apple hisseleri yüzde 6, Nvidia yüzde 4, Tesla ise yaklaşık yüzde 4,5 değer kaybetti. Alphabet, Amazon ve Meta’nın hisseleri de yüzde 2,5 ile yüzde 5 arasında düştü. Teknoloji devlerinden oluşan “Muhteşem Yedili”nin piyasa değeri toplamda 760 milyar dolar azaldı. Nasdaq endeksi yüzde 3’ün üzerinde bir değer kaybı yaşadı. Trump’ın gümrük vergileri hemen hemen her sektörde; tedarikçilerden, bankacılara, sigortacılara ve ihracatçılara kadar geniş bir etki yaratacak.

Trump’ın gümrük vergileriyle ilgili açıklamalarının ardından yatırımcılar arasında riskten kaçış eğilimleri yaygınlaştı ve güvenli liman varlıklarına olan talep arttı. Hisse senedi piyasalarında sert düşüşler meydana geldi. Nasdaq vadeli işlemleri yüzde 3,3, S&P 500 vadelileri yüzde 2,7, FTSE vadelileri yüzde 1,6 ve Avrupa borsası vadelileri de yaklaşık yüzde 2 geriledi. Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 3, Güney Kore’de Kospi yüzde 0,8, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong’da Hang Seng yüzde 1,8 oranda düştü.

DOLAR DEĞER KAYBETTİ, ALTIN REKOR KIRDI

Yüksek gümrük vergileri, dolarda düşüşe neden oldu ve euro değer kazandı. Güvenli liman olarak görülen Japon yeni ve İsviçre frangına olan talep arttı. Dolar endeksi yüzde 0,14 düşüşle 103 seviyesine geriledi. Dolar, yen karşısında yüzde 1,25 oranında düşerek 147,38 seviyesinde işlem gördü. Yatırımcıların artan tahvil talebi sonucunda ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 13 baz puan düşerek yüzde 4,07 seviyesine indi. Petrol fiyatlarında da yüzde 2 oranında bir düşüş kaydedildi. Ons altın ise rekor seviyeyi 3 bin 168 dolara ulaştırarak, yıl başından bu yana yüzde 20’nin üzerinde bir artış gösterdi.