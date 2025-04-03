Trump’ın Ek Vergileri Piyasalarda Deprem Yarattı

ABD BAŞKANINDAN BEKLENTİLER ÜZERİNDE GÜMRÜK VERGİLERİ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı son açıklamada, beklentilerin üzerinde gümrük vergileri getirdiğini duyurdu ve bu durum ticaret ile tedarik zincirlerini ciddi şekilde etkiledi. Ülkelerin dünya geneline uygulanan bu vergi kararı, yatırımcılar arasında tedirginlik yarattı. Borsalar keskin bir şekilde düştü, yatırımcılar güvenli liman olarak tahvil, altın ve yene yönelmeye başladı.

TÜM ÜLKELERE EK VERGİ GETİRİLECEK

Trump, Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülkeye en az yüzde 10 oranında karşılıklı gümrük vergisi uygulamaya başlayacaklarını bildirdi. Bu kapsamda, ABD, Çin’e yüzde 34, Avrupa Birliği’ne yüzde 20 ve Japonya’ya yüzde 24 oranında gümrük vergisi getirecek. Ayrıca, yurtdışında üretilen otomobillere yüzde 25 oranında vergi uygulanacak. Avrupa Birliği ve Çin, ABD’nin bu ek vergilerine karşılık vermeyi planladıklarını açıkladılar.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞLER

Teknoloji sektörü hisseleri, Çin ve Tayvan’daki üretim merkezlerine yönelik yüzde 30’un üzerindeki yeni gümrük vergileri sonrasında sert bir şekilde geriledi. Çin’den ithal edilen ürünlere yönelik vergilerin yüzde 54 seviyesine çıkarılması, bu düşüşü derinleştirdi. Apple hisseleri yüzde 6, Nvidia yüzde 4, Tesla ise yaklaşık yüzde 4,5 değer kaybetti. Sanal muhteşem yedili olarak adlandırılan teknoloji devlerinin toplam piyasa değeri 760 milyar dolar düştü. Nasdaq endeksi yüzde 3’ün üzerinde değer kaybı yaşadı. Tedarikçileri, bankaları, sigortacıları ve ihracatçıları etkileyen bu durum, neredeyse her sektörde iz bırakacak.

YATIRIMCILAR RİSKTEN KAÇIYOR

Trump’ın açıklaması ardından yatırımcıların riskten kaçış eğilimleri belirginleşerek güvenli liman varlıklarına yöneliş artış gösterdi. Hisse senedi piyasalarında önemli düşüşler yaşandı. Nasdaq vadeli işlemleri yüzde 3,3, S&P 500 vadelileri yüzde 2,7, FTSE vadelileri yüzde 1,6 ve Avrupa borsası vadelileri de yaklaşık yüzde 2 oranında düştü. Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 3, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,8, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 düşüş yaşadı. Hong Kong’da ise Hang Seng endeksi yüzde 1,8 değer kaybetti.

DOLAR GÜÇ KAYBETTİ, ALTIN REKOR KIRDI

Açıklamalar, yüksek gümrük vergileri sonucunda dolara güç kaybettirirken, euro değer kazandı. Güvenli liman olarak görülen Japon yeni ve İsviçre frankı gibi varlıklara talep arttı. Dolar endeksi yüzde 0,14 düşüşle 103 seviyesine geriledi. Dolar, yen karşısında yüzde 1,25 düşüşle 147,38 seviyesinde işlem gördü. Yatırımcıların artan tahvil talebi sonucunda ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 13 baz puan düşerek yüzde 4,07 seviyesine geriledi. Ayrıca, petrol fiyatlarında da yüzde 2 oranında düşüş kaydedildi. Ons altın ise rekor seviyeyi 3 bin 168 dolara taşıdı ve böylece yılbaşından bu yana artış oranı yüzde 20’yi aştı.