Trump’ın Ekibinden İlk Adım: Teşvik Kaldırılıyor

TRUMP’IN GEÇİŞ EKİBİ TEŞVİKİ KALDIRMAYI PLANLIYOR

ABD’de ikinci kez başkanlık koltuğuna oturan Trump’ın geçiş ekibi, elektrikli araçlar için sağlanan 7 bin 500 dolarlık tüketici teşvikini kaldırmayı düşünüyor. Bu hamle, Trump’ın vergi reformu yasası çerçevesinde attığı ilk adımlardan biri olarak dikkat çekiyor ve ABD’nin elektrikli araçlara geçişini yavaşlatma potansiyeline sahip.

TESLA DESTEK VERİYOR

Trump’ın en güçlü destekçilerinden olan milyarder iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla şirketi de teşvikin kaldırılmasını destekliyor. Musk, bu durumun Tesla için kısa vadede olumsuz sonuçlar doğuracağını; ancak uzun vadede olumlu sonuçlar beraberinde getireceğini belirtiyor. Bu gelişmeler ışığında Tesla hisseleri, söz konusu haberle birlikte yüzde 6’ya yakın bir düşüşle günü 311.18 dolardan tamamladı. Diğer elektrikli araç üreticilerinden Rivian yüzde 14 değer kaybıyla 10.31 dolara, Lucid ise yüzde 5 düşüşle 2.08 dolara geriledi.

BİDEN VE TRUMP’IN ÇELİŞEN GÖRÜŞLERİ

Teşvik, Biden döneminde Enflasyon Azaltma Yasası (IRA) kapsamında uygulanmaya başlanmıştı. Biden, pek çok popüler temiz enerji politikalarının sonlandırılmasının zor olduğunu dile getiriyor. Öte yandan, Trump’ın seçim kampanyası sırasında ABD petrol üretimini artırma ve Biden’ın temiz enerji politikalarını geri alma taahhütleri dikkat çekiyor. Trump’ın geçiş ekibi, tüketici teşvikinin kaldırılmasını kolay hedeflerden biri olarak değerlendiriyor.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ TEHLİKEDE

Otomotiv sektörü temsilcileri ise bu teşviklerin sürdürülmesinin gerekliliğini vurguluyor. Aksi durumda, otomotiv sektöründe yüz binlerce insanın iş kaybı yaşayabileceği endişesini taşıyorlar.