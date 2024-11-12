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Trump’ın Ekip Üyeleri Açıklanmaya Başladı

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SEÇİM SONUÇLARI VE TRUMP’IN EKİBİ

5 Kasım’da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde zafer kazanarak öne çıkan Donald Trump’ın yönetim ekibi yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Trump, seçim kampanyasında iki direktöründan biri olan Susan Summerall Wiles’ı Beyaz Saray Genel Sekreteri olarak atadığını açıkladı.

YENİ ATAMALAR VE GÖREVLER

Cumhuriyetçi Parti’nin Florida Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Waltz’ı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak tayin eden Trump, ayrıca Birleşmiş Milletler Büyükelçi adayını da Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Elise Stefanik olarak belirledi. Bu atamalar, Trump’ın yeni dönem yönetiminde güvenlik ve diplomasi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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