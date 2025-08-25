Trump’ın Elindeki Koyu Leke Dikkat Çekti!

GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANI’NDAN ZİYARET VE AÇIKLAMALAR

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Washington seyahati sırasında ABD Başkanı Donald Trump’ı “barışın mimarı” olarak nitelendirdi ve gemi inşası ile diğer üretim alanlarında işbirliğini genişletmeyi arzuladığını ifade etti.

AMERİKAN ÜS ARAZİLERİNİN MÜLKİYETİ

Görüşmelerde Trump, Güney Kore’deki Amerikan üslerinin bulunduğu arazilerin mülkiyetinin ABD’ye geçmesini talep etti. Trump, yaklaşık 28 bin 500 Amerikan askerinin konuşlandığı üslerin masrafları konusunda Seul’e ek ödeme yapma baskısı yapmakta. Trump, “Bir kale inşa etmek için çok para harcadık, Güney Kore de katkıda bulundu. Ancak kiralama modelini kaldırıp, üzerinde devasa bir askeri üs kurduğumuz arazilerin mülkiyetini alıp alamayacağımızı görmek isterim” dedi.

TRUMP’IN ELİNDEKİ MORLUK DİKKAT ÇEKTİ

Ayrıca, Trump’ın Oval Ofis’te basın mensuplarıyla konuştuğu esnada sağ elinde belirgin bir morluk gözlemlendi, bu durum ise sağlık durumu ile ilgili endişeleri yeniden gündeme getirdi. 79 yaşındaki Trump’ın elinde geçen haftada makyajla kapatılmaya çalışıldığı iddia edilen benzer lekeler dikkat çekmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın elindeki morlukların “sık tokalaşma ve aspirin kullanımına bağlı tahrişle tutarlı” olduğunu belirtmişti. Ancak, önceki hafta görülen belirgin morluklar yeni soru işaretleri doğurdu.

GERGİN AÇIKLAMALARLA ZİRVEYE HAZIRLIK

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore’nin yeni lideri Lee Jae Myung ile yapılacak ilk zirve öncesinde Seul’e dair sert eleştirilerde bulundu. Trump, sosyal medya platformunda “Güney Kore’de bir tür tasfiye ya da devrim var gibi görünüyor. Orada böyle bir ortam varken iş yapamayız” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, haziranda göreve gelen Lee açısından kritik bir görüşme öncesinde gergin bir hava oluşturdu. Lee, selefi Yoon Suk Yeol’ün sıkıyönetim girişimi sebebiyle görevden alınmasının ardından devlet başkanlığı görevini üstlenmişti.

Pazarlıklar ve İlişkilerin Geleceği

İki ülke arasında savunma harcamaları, ticaret ve nükleer işbirliği konuları üzerinde zorlu müzakereler devam ediyor. Washington, Güney Kore’den 28.500 Amerikan askerinin masrafları için milyarlarca dolarlık ek katkı talep ediyor. Trump’ın ayrıca Kuzey Kore, ticaret engelleri, deniz güvenliği ve Amerikan gemi inşası gibi konuları gündeme getirmesi bekleniyor. Lee, müzakerelerde en hassas konuları ertelemeyi ve ilişkilerde denge politikası yürütmeyi planlıyor. Seul yönetimi, savunma harcamalarında NATO standartlarını göz önünde bulundururken, ABD’nin Güney Kore’deki askerlerini Çin gibi bölgesel konularda kullanma talebine mesafeli bir duruş benimsemiş durumda.

YATIRIMLAR VE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Lee, Washington ziyareti sırasında ABD’deki yatırımları ön plana çıkaracak. Özellikle Philadelphia’daki Hanwha tersanesi ziyareti ile Güney Kore’nin Amerikan gemi inşa sektörüyle işbirliği yapacağı mesajını vereceği belirtildi. Liderler, ayrıca Kuzey Kore’nin nükleer programı üzerinde de müzakerelerde bulunacak. Zirve öncesinde Lee, Tokyo’da Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba ile de görüşerek, üçlü işbirliğini güçlendirmeyi hedefledi.

KUZEY KORE İLE GELECEK GÖRÜŞMELER

Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile “bir noktada” tekrar bir araya geleceğini dile getirdi: “Bir gün onu göreceğim. Bir noktada görüşeceğiz.” Trump, Kim ile “bu yıl içinde görüşmek istediğini” de belirtti.

ÇİN İLE TİCARET DÜZENLEMELERİ

Çin lideri Şi Cinping’in kendisini Çin’e davet ettiğini söyleyen Trump, “Belki Güney Kore lideriyle birlikte Çin’e giderim” ifadesini kullandı. Trump ayrıca, “Çin bize nadir toprak materyallerini vermeli, vermezlerse yüzde 200 gümrük vergisi ya da benzer bir şey uygularız” dedi.

PUTİN VE ZELENSKİ GÖRÜŞMELERİ

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna savaşı hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin bir araya gelmesinin önemine değinen Trump, “Putin ve Zelenskiy görüşmeli. Görüşürler mi bilmiyorum. Eğer görüşmezlerse bunun sonuçları olabilir. Bir hafta ya da iki hafta içinde ne olacağını göreceğiz. O noktada ben devreye gireceğim” ifadelerini kullandı.