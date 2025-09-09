Trump’ın Epstein Mektubu Kongre’ye Verildi

JEFFREY EPSTEİN’İN DOĞUM GÜNÜ ALBÜMÜ KONGRE’YE SUNULDU

Jeffrey Epstein’in mal varlığını yöneten avukatları, finansçının 50. doğum günü için hazırlanan ve Donald Trump’ın var olmadığını iddia ettiği imzalı bir mektubu içeren doğum günü albümünün bir kopyasını Kongre’ye sundu. Pazartesi günü, Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi üyeleri, Trump’ın imzasını taşıyan mektubu içeren albümün bir kopyasını aldıklarını doğruladı. Komitenin Demokrat kıdemli üyesi Kaliforniya Temsilcisi Robert Garcia, “Başkan Trump, Epstein soruşturmasını bir aldatmaca olarak nitelendirdi ve doğum günü notunun var olmadığını iddia etti. Şimdi biliyoruz ki Donald Trump yalan söylüyor ve gerçeği örtbas etmek için elinden geleni yapıyor” dedi. Garcia, “Yeter artık bu oyunlar ve yalanlar, tüm dosyalar hemen açıklansın” şeklinde konuştu. Wall Street Journal, Temmuz ayında, Trump’ın adını taşıyan ve çıplak bir kadının siluetinin çerçevelediği daktilo ile yazılmış bir metin içeren albümü ve mektubu haberleştirmişti. Mektup şu ifadelerle sona eriyordu: “Doğum Günün Kutlu Olsun — ve her gün başka bir harika sır olsun.” İmzanın bulunduğu bölüm ise karalamalı bir “Donald” ile bel altına atılmış karalamalı bir şekilde gösterilmişti.

TRUMP MEKTUBU YALANLIYOR

Trump, The Wall Street Journal’ın Temmuz’daki ilgili haberini “Jeffrey Epstein’ın arkadaşları, 50. doğum günü albümü için ona müstehcen mektuplar gönderdi. Bunlardan biri Donald Trump’tan gelmişti” başlığıyla yalanladı. Haberin “sahte olduğunu” savunan Trump, iddia edilen mektuba ilişkin “Bunlar benim sözlerim değil, benim yazım tarzım böyle değil” dedi. Trump, haberde yer alan “kalın bir kalemle elle çizilmiş gibi görünen çıplak bir kadının siluetiyle çerçevelenmiş birkaç satır daktilo metni bulunuyor” ifadelerine karşılık olarak “Ben resim çizmem” dedi. Beyaz Saray basın sekreteri Karoline Leavitt, WSJ’nin bugünkü haberine dair yorum talebine henüz yanıt vermedi.

EPSTEIN BELİRSİZLİĞİ DEVAM EDİYOR

Trump yönetiminin, elindeki Epstein dosyalarını açıklayıp açıklamayacağına dair değişken açıklamaları aylarca Beyaz Saray’ı baskı altında bıraktı. 3 Eylül’de Trump, Epstein hakkında daha fazla detayın kamuoyuna açıklanması çabalarını siyasi güdümlü bir aldatmaca olarak nitelendirdi. Bu sırada mahkûm edilmiş cinsel suçlunun bazı mağdurları, Kongre’ye gelerek yaşadıkları cinsel istismar hikâyelerini anlattı ve başkan ile Kongre’yi daha fazla kaydı açıklamaya çağırdı. Trump’ın müttefikleri uzun zamandır Epstein ile ilgili materyallerin açıklanmasını talep ediyor, fakat Adalet Bakanlığı, Temmuz ayında, Epstein’in küçük kızları istismarına katılanların bir müşteri listesi olmadığını ve yeni dosyaların yayımlanmayacağını bildirdi. Bu karar, Trump’ın önde gelen bazı destekçileri arasında öfkeye yol açarak Kongre’de kayıtların peşine düşülmesine neden oldu. Epstein’in mal varlığını yöneten avukatları ise Pazartesi günü Gözetim Komitesi Başkanı Kentucky Temsilcisi James Comer’ın çağrısına yanıt olarak doğum günü albümünün bir kopyasını sundu. 25 Temmuz tarihli bir mektupta, Garcia ve Kaliforniya Temsilcisi Ro Khanna, “şeffaflık ve hesap verilebilirliğe katkıda bulunmak” amacıyla avukatları albümü açıklamaya zorladı. WSJ, Epstein’e 2003’te verilen doğum günü albümünün profesyonelce ciltlendiğini; aralarında Trump, eski Başkan Bill Clinton ve milyarder Leon Black’in de bulunduğu onlarca Epstein dostunun mektuplarını içerdiğini yazdı. Albümdeki bazı mesajlar sıradan doğum günü dilekleri olarak gözükürken, diğerleri cinsel göndermeler ve müstehcen çizimler içeriyordu. WSJ’ye göre Trump, Clinton ve yaklaşık 20 diğer tanıdıkla birlikte albümün içindekiler kısmında “Arkadaşlar” bölümünde yer alıyordu. Trump ve Epstein, 1990’larda Florida’da bulunan Palm Beach’te birlikte vakit geçirdi. Uçuş kayıtları, Trump’ın Epstein’in özel jetinde uçtuğunu gösteriyor. Epstein, Trump’ın Mar-a-Lago malikanesinde defalarca fotoğraflanmıştı. Epstein 2019’da ikinci kez tutuklandığında, Trump onunla yaklaşık 15 yıldır konuşmadığını belirtmişti. Epstein’in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’e doğum günü albümü projesinde yardımcı olan bazı kişiler, 20 yılı aşkın süre önce belgeleri derlerken Trump sayfasını gördüklerini ifade etti. Maxwell, yakın zamanda Adalet Bakanlığı yetkililerine Epstein’in 50. doğum günü için bir albüm hazırladığını söyledi, fakat albüme katkıda bulunanların isimlerini hatırlamadığını dile getirdi. WSJ’nin haberine göre, Adalet Bakanlığı, Mayıs ayında Trump’a, adının Epstein ile ilgili hükümet dosyalarında birkaç kez geçtiğini bildirdi ve başka pek çok yüksek profilli ismin de geçtiği ifade edildi. Dosyalarda anılmanın yanlış yapıldığı anlamına gelmediği, Beyaz Saray tarafından da “yalan haber” olarak nitelendirildi.