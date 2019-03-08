Trump’ın kampanya başkanına hapis

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan seçimlerde Donald Trump’ın kampanyasını yürüten PauL Manafort’a 4 yıl hapis cezası verildi.

Rusya’nın 2016 Başkanlık seçimlerine müdahalesini soruşturan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’in soruşturması kapsamında, ortaya çıkan mali suçlardan dolayı, ABD Başkan Donald Trump’ın eski kampanya başkanı Paul Manafort yargılanıyordu. ABD Virginia Bölge Mahkemesinde görülen davada, Manafort 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Manafort’ın 50 bin dolar para cezası ve 24 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Manafort’ın vergi ve banka sahtekarlığı, yabancı banka hesabını ifşa etmek suçlarından mahkum edildiği açıklandı.

TRT