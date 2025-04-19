Trump’ın Faiz İndirme Israrı Endişe Yarattı

TRUMP’IN FAİZ İNDİRİMİ İSTEĞİ

Trump yönetiminin faiz oranlarını düşürme konusundaki ısrarı, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) başkanı Powell’a yönelik eleştirileri ile birlikte finansal piyasalarda kaygı yaratıyor. Senatör Rick Scott, Trump’ın taleplerine destek vererek Fed’de “temizlik” yapılması gerektiğini savunuyor. Düşük faiz oranları, kripto para birimleri gibi riskli varlıklar için olumlu bir katalizör işlevi görebiliyor ve mevcut piyasa düşüşünü tersine çevirebiliyor.

Warren’IN UYARILARI

ABD Senatörü Elizabeth Warren, Fed’in siyasi müdahalelerden uzak durmasının önemini vurguluyor. Warren, Başkan’ın Powell’ı görevden alma konusunda yasal yetkisinin olmadığını belirtiyor ve böyle bir adımın ABD’nin finansal altyapısını zayıflatacağını ekliyor. Warren, “Eğer Başkan Powell, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından kovulabilirse, bu piyasaları çökertecektir.” açıklamasında bulunuyor. Ayrıca bu durumun ABD’yi “iki kuruşluk diktatörlükten” farksız kılacağını dile getiriyor.

TRUMP’IN ELEŞTİRİLERİ VE PİYASA YANSIMALARI

Başkan Trump, Powell’ın faiz oranlarını düşürme konusundaki çekimserliğini gerekçe göstererek defalarca onun görevden alınmasını talep etti. Düşük faiz oranları, genellikle kripto para birimleri dahil riskli varlıkların fiyatları için olumlu bir etken olarak kabul ediliyor. Trump, 17 Nisan’da Truth Social’da yaptığı paylaşımda Powell’ı faiz oranlarını düşürmemesi nedeniyle eleştirdi. Bu açıklama, Trump’ın tehditlerine yönelik spekülasyonları artırdı. Piyasa analisti Anthony Pompliano, Trump’ın daha düşük faiz oranları sağlamak amacıyla kasıtlı olarak finansal piyasaları çökertebileceğini öngörüyor. Son dönemde 10 yıllık ABD Hazine Bonosu getirisi yüzde 4,3’e yükseldi.