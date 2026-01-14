Trump’ın Ford Fabrikasındaki Uygunsuz El Hareketi Adeyasi

ABD BAŞKANI TRUMP’A İŞÇİDEN HAKARET VE CEVAP

ABD Başkanı Donald Trump’ın bir Ford fabrikasında gerçekleştirdiği ziyareti sırasında kendisine hakaret eden bir işçiye uygunsuz el hareketinde bulunduğu ve küfrettiği iddia edildi. Bir haber kaynağının bildirdiğine göre, fabrikanın çalışanı Trump tesis içinden geçerken “pedophile protector” (pedofil koruyucusu) diyerek ses yükseltti. Beyaz Saray Sözcüsü, durumu değerlendirirken, “Tam bir öfke nöbeti içinde, kontrolsüzce küfürler savuran bir deli vardı ve başkan da buna uygun ve net bir yanıt verdi” ifadelerini kullandı. Trump’ın ne şekilde karşılık verdiği ise araştırma konusu oldu.

TRUMP’IN CEVABI KAYDA GEÇTİ

ABD Başkanı Trump’ın olay anında işçiye el hareketi yapıp ‘F…k you’ dediği görüntüler kayıtlara geçti. Başka bir kaynağın haberine göre, bu olaya karışan işçi, soruşturma süreci boyunca işten uzaklaştırıldı. Söz konusu işçi, gazeteye verdiği demeçte, hakaret içerikli sözlerini Jeffrey Epstein soruşturmalarına bir göndermede bulunmak amacıyla sarf ettiğini belirtti.