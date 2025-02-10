Trump’ın Gazze Hakkında Yeni Açıklaması

ATEŞKES ANLAŞMASI VE GÖRÜŞMELER

İsrail ve Hamas arasında 19 Ocak’tan itibaren devam eden ateşkes kapsamında, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun sözcüsü, dün bir İsrailli heyetin ateşkes görüşmeleri için Katar’ın başkenti Doha’ya gittiğini açıkladı. Üç aşama olarak planlanan ateşkes ve rehine takası anlaşmasının 42 günlük ilk aşamasında şu ana kadar beş tur rehine takası gerçekleşti. Anlaşmanın ikinci aşaması için görüşmelerin bu hafta başlaması bekleniyor. Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, Netanyahu’nun ofisinden bir kaynak, “İsrail heyeti bu noktada sadece teknik konuları ele alacak” ifadelerini kullandı.

TRUMP’IN GAZZE AÇIKLAMALARI

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu’nun ABD ziyaretinde, Filistinlilerin Gazze’den sürülmesi ve buranın ABD’ye devredilmesine dair bir açıklama yapmıştı. Daha sonra Washington’dan gelen açıklamalarda, Trump’ın Gazze’ye ilişkin söylemlerinin Gazzelilerin “geçici olarak” yerinden edilmesini kastettiği öne sürüldü. Trump, 9 Şubat Pazar günü Air Force One uçağında basın mensuplarına, Hamas’ın serbest bıraktığı üç İsrailli rehinelerin durumunu değerlendirirken, “Ateşkes anlaşmasına dair sabırlarını yitirecekler” diyerek, rehineleri “Holokost’tan hayatta kalanlara” benzetti.

Trump, “Gerçekten çok kötü durumdalar” diyerek, ABD’nin Gazze’ye sahip olacağını ve bölgeyi Orta Doğu’daki diğer zengin ülkeler aracılığıyla inşa edeceğini belirtip, “Gazze’yi satın almaya ve sahiplenmeye kararlıyım” ifadelerine yer verdi.

GÜVENLİK VE YENİDEN İNŞA PLANI

Trump, “Gazze’nin tamamen bir yıkım yeri olduğunu” tekrarlayarak, “Düzleştirilecek, onarılacak. Orada kimse olmayacak. Hamas olmayacak” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Dünyanın her yerinden insanlar gelip orada yaşayabilir” diyerek, uluslararası toplumdan yardım talebinde bulundu. Filistinlilerin ABD’ye kabul edilip edilmeyeceğine dair bir soruya ise, “Bireysel vakalara bakmam lazım” yanıtını verdi.

HAMAS’TAN NETANYAHU’YA TEPKİ

İsrail Başbakanı Netanyahu, Suudi Arabistan’ın Filistin devleti kurulması şartıyla normalleşmeyi öngörmesi üzerine yaptığı açıklamada, “Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan’da kurabilir” dedi. Hamas, bu açıklamanın Suudi Arabistan ve Filistin halkına karşı saldırgan ifadeler içerdiğini belirterek, Netanyahu’nun zihniyetini eleştirdi.

NETANYAHU’NUN İDDİALARI VE MISIR’IN CEVABI

Netanyahu, Fox News’e verdiği röportajda Gazze’nin “dünyanın en büyük açık hava hapishanesi” olduğunu öne sürerek, Mısır’ın Gazze’den çıkışlara izin vermediğini iddia etti. Mısır Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu’nun açıklamalarının “gerçek dışı” olduğunu belirterek, “Mısır, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesiyle ilgili herhangi bir planı kesinlikle reddetmektedir” şeklinde yanıt verdi. Ayrıca, Mısır’ın bağımsız bir Filistin devleti kurulmasına olan desteğini sürdürdüğünü ifade etti.