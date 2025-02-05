Trump’ın Gazze İle İlgili Planına Tepkiler

ABD BAŞKANI TRUMP’IN GAZZE ŞERİDİ PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’ni ele alarak buraya uzun vadeli şekilde sahip olacağını ve güvenlik gerekirse buraya Amerikan askerlerinin gönderilebileceğini açıkladı. Trump, “Filistinlilerin Gazze’ye geri dönmek istemelerinin tek nedeni başka alternatiflerinin olmaması.” dedi. 1,8 milyon Filistinlinin, komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yaşam alanlarına yönlendirileceğini öne sürdü. Bu açıklamaları, dünya basınından sert tepkilerle karşılandı. Trump, Beyaz Saray’daki ortak basın toplantısında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte bu konuları gündeme getirdi.

GAZTE’DE YIKIM VE YENİ YERLEŞİM PLANLARI

Trump, Gazze’nin ciddi bir yıkıma maruz kaldığını belirterek, oradaki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmesinin daha iyi olacağını ifade etti. “ABD, Gazze Şeridi’ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız.” diye ekledi.

BARIŞ VE KALKINMA VURGUSU

Gazze’deki durumu iyileştirmeyi amaçladıklarını belirten Trump, “Bu barışı sağlayacağız ve orayı kalkındıracağız. Binlerce istihdam yaratacak ve tüm Orta Doğu’nun gurur duyacağı bir şey olacak.” dedi. ABD’nin Gazze’deki olası pozisyonu hakkında konuşurken, “Orada uzun vadeli bir sahiplik pozisyonu görüyorum ve bunun belki de tüm Orta Doğu’ya büyük bir istikrar getireceğini görüyorum.” şeklinde konuştu. Trump, bu projenin istihdam oluşturacağını ve bölgede gelişimi hızlandıracağını savundu.

ASKER GÖNDERME OLASILIĞI

Trump, Gazze’deki güvenliği sağlamak için ABD askerlerinin bölgeye gönderilmesi ihtimaline dair bir soruya da yanıt verdi. Trump, “Eğer gerekirse bunu yapacağız.” diyerek böyle bir olasılığın söz konusu olduğunu vurguladı.

GAZZE’Yİ ULUSLARARASI BİR YER HALİNE GETİRME HEDEFİ

Gazze’nin geleceğine ilişkin olarak, Trump şunları belirtti: “Bence orayı uluslararası, inanılmaz bir yer haline getireceksiniz. Gazze Şeridi’ndeki potansiyel inanılmaz. Orada tüm dünyadan temsilciler olacak ve orada yaşayacaklar. Tabii Filistinliler de orada yaşayacak.” Trump, tarihten ders alınması gerektiğinin altını çizerek, olası bir dönüm noktasının yaşanabileceğini ifade etti.

ORTA DOĞU ZİYARETİ PLANI

Orta Doğu’yu ziyaret etme konusundaki soruya yanıt veren Trump, “İsrail’i çok seviyorum. Orayı ziyaret edeceğim, Gazze’yi de ziyaret edeceğim, Suudi Arabistan’ı da ziyaret edeceğim. Orta Doğu’daki diğer yerleri de ziyaret edeceğim.” dedi.

CNN’DEN SERT ELEŞTİRİ

CNN, Trump’ın bu açıklamalarını, ABD’nin Orta Doğu barış inşası tarihindeki en uç fikir olarak değerlendirdi. CNN, böyle bir zorunlu yer değiştirmeye öncülük etmenin geçmişteki tiranların suçlarını tekrarlamak olabileceğini ve bunun, Filistinlilerin yerinden edilmesi fikrinin Suudi Arabistan ile normalleşme planlarına darbe vurabileceğini belirtti. Ayrıca, bir uyarıda bulunarak, Trump’ın planının Orta Doğu’da yaratacağı stratejik değişimlerin felaketle sonuçlanabileceğine dikkat çekti.