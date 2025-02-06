Trump’ın Gazze Planı Kushner’ın Sözlerini Hatırlattı

TRUMP’IN GAZZE PLANININ ARKA PLANI

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Gazze’deki Filistinlileri zorla yerinden ettikten sonra bölgeyi kontrol altına alarak yeniden inşa etme planı, damadı Jared Kushner’ın geçen yıl yaptığı açıklamaları gündeme getirdi. Trump’ın Gazze planı, emlak zengini Kushner’in, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik yoğun bombardımanlarının sürdüğü 15 Şubat 2024’te Harvard Üniversitesi’nde yaptığı bir mülakatta, deniz kıyısındaki mülklerin oldukça değerli olabileceğini ve İsrail’in bölgeden Filistinlileri zorla çıkarması gerektiğini dile getirdiği açıklamalarını hatırlattı. Kushner’in mülakatı, “Trump tekrar ABD başkanı olursa yapabileceklerine dair ipucu verdi” şeklinde yorumlandı.

KUSHNER VE TRUMP’IN PARALELLİĞİ

Kushner’in Gazze ile ilgili kullandığı ifadelerle Trump’ın söylemleri arasındaki benzerlik gözlerden kaçmadı. Trump, Gazze’deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya koydu. Gazze’nin “temizlenmesi” gerektiğini ifade eden Trump, bu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve yerleştirilecek konutlar inşa edilmesi gerektiğini vurguladı. Trump, bölgenin Filistinlilerin topraklarından çıkarılmasının ardından yeniden inşasına ihtiyaç duyulduğunu savundu.

GAZTE ŞERİDİ’NE AMERİKAN KONTROLÜ

Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, ABD’nin Gazze Şeridi’ni devralması ve bölgeyi “geliştirmesi” gerektiğini belirtmişti. Bu durumun, binlerce kişiye istihdam sağlayacağını öne sürdü. Gazze Şeridi’nin dünyanın farklı bölgelerinden insanların yaşadığı “uluslararası” bir yer olması gerektiğini ifade eden Trump, “Gazze Şeridi’ndeki potansiyel inanılmaz.” şeklinde konuştu.

ABDI YETKİLİLERDEN GAZZE PLANI AÇIKLAMASI

İsrail basını, ABD’nin Gazze’yi devralarak oradan Filistinlileri zorla çıkarma fikrinin Trump’ın kendisine ait olduğunu iddia etti. İsrail’in Walla haber sitesine göre, adı açıklanmayan ABD’li yetkililere göre Trump, 2 aydan fazla süredir bu plan üzerinde çalışıyor. Kushner’in ifadeleri ve Trump’ın planı arasındaki benzerlik dikkat çekiyor.