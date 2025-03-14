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Trump’ın Gazze Planı Tepki Çekti

ABD BAŞKANI’nın GASZE’DEKİ PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat’ta Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, ABD’nin Gazze Şeridi’ni “devralacağını” ve buraya “sahip olacağını” ifade etti. Trump, Gazze’de yaşayan Filistinlilerin başka seçeneklerinin bulunmadığını öne sürerek, Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelerde yeni yerleşim alanları inşa edilmesi gerektiğini belirtti. Bunun yanı sıra, Trump’ın bu sürgün planı geniş tepkilere yol açarken, Amerikan haber ajansı Associated Press, İsrail ve ABD’nin Gazze planı için ön çalışmalara başladığını aktardı.

DOĞU AFRİKA ÜLKELERİYLE TEMAS

AP’nin elde ettiği bilgilere göre, Gazze Şeridi’nden çıkarılacak Filistinlileri yerleştirmek amacıyla üç Doğu Afrika ülkesinin yetkilileriyle irtibata geçildiği bildirildi. Bu ülkeler olarak Sudan, Somali ve Somaliland öne çıktı. Gazze’deki Filistinlilerin yeniden yerleştirilmesi için gizli diplomatik görüşmeler yapıldığı ifade edilse de, bu görüşmelerin hangi aşamada olduğu ve ne kadar ilerlediği belirsizliğini koruyor. Sudanlı yetkililer, ABD’den gelen önerileri reddettiklerini açıkladı. Somali ve Somaliland yetkilileri ise, böyle bir temasın gerçekleşmediğini duyurdu.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

İsrail’in başı çektiği bu görüşmelerin geçtiğimiz ay başladığı, ancak sürecin Trump ile Netanyahu’nun Gazze planını açıklamasından birkaç gün sonra hızlandığı belirtildi. Dünyanın dikkatini çeken bu Gazze Şeridi’nin yeniden inşa planında Filistinlilerin komşu ülkelere gönderilmesi hedefleniyor. Trump, yeni bir açıklamasında “kimsenin Filistinlileri Gazze’den sınır dışı etmediğini” savundu. İrlanda Başbakanı Micheal Martin’le Beyaz Saray’da yaptığı görüşmede, bir muhabirin konuyu sorması üzerine, “Hiç kimse Filistinlileri sınır dışı etmiyor” yanıtını verdi.

İSRAİL’DEN DESTEK

ABD Başkanı’nın Gazze’yi boşaltma planı İsrail tarafından destekleniyor; özellikle aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, nüfusun Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerine sürgün edilmesi üzerine çalıştıklarını belirtmişti. Bu durum, Trump’ın politikalarının bölgedeki dinamikleri ne ölçüde etkileyeceği sorusunu gündeme getiriyor.

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