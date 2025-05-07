Trump’ın Gazze’ye Yeni Planı Açıklandı!

TRUMP’IN GAZZE AÇIKLAMALARI TEPKİ TOPLADI

Donald Trump’ın Gazze’ye yönelik bazı ifadeleri, geniş bir tepkiyi beraberinde getiriyor. Gazzelilerin geri dönmesine izin vermenin ciddi bir hata olacağını savunan Trump, “Bunu büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün ve ABD ona sahip olacak ve yavaş yavaş, çok yavaş bir şekilde.” şeklinde bir açıklama yapmıştı. Eleştirilerin yükselmesine neden olan Trump, Gazzelileri yerinden etmeye yönelik planlarını katıldığı her platformda dile getiriyor. Bu defa, Al Arabiya, Trump’ın Gazze’ye yeni bir vali atayacağına dair bilgilere yer verdi.

GEÇİCİ YÖNETİM GÖRÜŞMELERİ

Konuya ilişkin 5 yakın kaynak, ABD ve İsrail’in savaştan sonra Gazze’de bir geçici yönetim kurma konusunda görüşmeler yaptığını duyurdu. Kaynaklar, “üst düzey” istişarelerin, Gazze Şeridi’nin “askerden arındırılıp istikrara kavuşana ve işleyen bir Filistin yönetimi ortaya çıkana” kadar Gazze’yi denetleyecek bir ABD yetkilisinin liderliğinde bir geçiş hükümeti kurulmasına odaklandığını aktardı.

ÖN AŞAMADAKİ GÖRÜŞMELER

Beş kaynak, görüşmelerin henüz ön aşamada olduğunu, ABD liderliğindeki bu yönetimin görev süresine dair belirli bir takvim olmadığını, sadece sahadaki duruma bağlı olarak gelişeceğini belirtti.

GAZZE İÇİN YENİ ÖNERİLER GELİYOR

Çarşamba günü El Arabiya kaynakları, ABD’nin baskısıyla Gazze’ye yönelik yeni bir önerinin birkaç saat içinde formüle edileceğini iletti. Önerinin, Gazze’de güvenli koridorların açılması ve yardımların dağıtılacağı özel noktaların oluşturulmasını da kapsayacağını doğruladı.

TRUMP’IN ZİYARETİNDEN ÖNCE YENİ ÖNERİ

El Arabiya kaynakları, arabulucuların, ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgeyi ziyaret etmeden önce Gazze’ye dair yeni öneriyi son haline getirmeye çalıştıklarını açıkladı.