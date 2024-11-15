Trump’ın Geçiş Ekibinden Kritik Teşvik Kararı

ELEKTRİKLİ ARAÇ TEŞVİKLERİ KALDIRILACAK

ABD’de yeniden başkan seçilen Trump’ın geçiş ekibi, elektrikli araçlar için sunulan 7 bin 500 dolarlık tüketici teşvikini kaldırmayı planlıyor. Bu adım, Trump’ın vergi reformu yasası kapsamında öne çıkan bir hamle olarak dikkat çekiyor ve ABD’nin elektrikli araçlara geçişini yavaşlatabilecek bir durum oluşturuyor.

MÜSİAD DESTEĞİ VE HİSSE SENETLERİ ÜZERİNDE ETKİ

Trump’ın en önemli destekçilerinden biri olan milyarder iş adamı Elon Musk’ın şirketi Tesla, teşvikin kaldırılmasını destekliyor. Musk, teşviklerin kaldırılmasının Tesla satışları üzerinde kısa vadede olumsuz, fakat uzun vadede olumlu yansımaları olabileceğini belirtiyor. Ancak bu gelişmeler Tesla hisselerinde yüzde 6’ya yakın bir düşüşe neden olarak hisse fiyatının 311.18 dolara gerilemesine yol açtı. Diğer elektrikli araç üreticileri de olumsuz etki altında kalarak, Rivian yüzde 14 değer kaybıyla 10.31 dolara ve Lucid yüzde 5 düşüşle 2.08 dolara düştü.

Teşvik, Joe Biden döneminde Enflasyon Azaltma Yasası (IRA) kapsamında sunulmuştu. Biden, popüler temiz enerji politikalarının sonlandırılmasının zorluğunu ifade ederken, Trump’ın geçiş ekibi, tüketici teşvikinin kaldırılmasını kolay bir hedef olarak görüyor. Seçim kampanyası sırasında, ABD petrol üretimini artırma ve Biden’ın temiz enerji politikalarını geri alma taahhüdünde bulundu.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE ENDİŞELER

Otomotiv sektörü temsilcileri, teşviklerin korunması gerektiğini vurguluyor. Aksi taktirde, otomotiv sektöründe yüz binlerce insanın işsiz kalma riski bulunuyor. Bu durum, sektörün geleceği ve çalışanları üzerinde önemli etkiler yaratabilir.