Trump’ın Grönland Açıklamaları Dünya Gündeminde!

GRÖNLAND PLANI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Beyaz Saray’da gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Grönland’daki askeri varlığı artırma planlarına dair dikkat çekici ifadeler kullandı. Trump, “Grönland’a ihtiyacımız var. Daha önemlisi, uluslararası güvenlik için Grönland’a sahip olmalıyız” diye belirtti.

ÇİN VE RUSYA İLE İLİŞKİLERDE RAHATSIZLIK

Trump, Grönland çevresinde Çin ve Rus gemilerinin hareketlerinden rahatsız olduğunu ifade ederek, bu durumla ilgilenmek için Danimarka gibi ülkelere güvenmediklerini aktardı. Grönland’ın günümüzde stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Trump’ın Grönland üzerindeki açıklamaları, adanın ABD tarafından ilhak edilmesi konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Danimarka ve Grönland yönetimleri, daha önce adanın “satılık olmadığı ve olmayacağı” konusunda net bir tutum sergilemişti.

KANADA İLE İLGİLİ İLİŞKİLER

Trump, daha önce Kanada ile ilgili söylemlerinde, ülkenin ABD’nin stratejik çıkarları açısından önemine dikkat çekmişti. Ticaret gerilimleri döneminde, Kanada’nın ABD’nin “51. eyaleti” olması gerektiğini ima eden sözleri tartışmalara yol açmıştı. Ancak son zamanlarda Kanada ile ilişkilerde daha ılımlı bir yaklaşım sergileyerek, “Kanada ile birçok konuda anlaştık ve ilişkilerimizi geliştirmek için çalışacağız” ifadesini kullandı. Trump, Kanada’dan gelen otomobillere %25 gümrük vergisi uygulama planını açıklarken, Kanada Başbakanı da misilleme tarifeleri uygulayacaklarını duyurdu.