Trump’ın Grönland Açıklamaları Gündemde!

ABD BAŞKANINDAN GRÖNLAND AÇIKLAMASI

Beyaz Saray’da gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Grönland’daki askeri varlıklarını artırma amacıyla dikkat çekici sözler sarf etti. Trump, “Grönland’a ihtiyacımız var. Daha önemlisi, uluslararası güvenlik için Grönland’a sahip olmalıyız” ifadelerini kullandı.

ÇİN VE RUSYA GEMİLERİNDEN DUYULAN RAHATSIZLIK

Trump, Grönland çevresinde Çin ve Rus gemilerinin görünmesinden duyduğu rahatsızlığı paylaşarak, bu durumla ilgili olarak Danimarka ya da başka bir ülkeye güvenmediklerini açıkladı. Grönland’ın modern çağda stratejik bir önem taşıdığını özellikle vurguladı.

ULUSLARARASI TEPKİLER VE GRÖNLAND’IN STATÜSÜ

Trump’ın açıklamaları, Grönland’ın ABD tarafından ilhak edilmesi konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Daha önce Danimarka ve Grönland yönetimlerinden gelen tepkiler, adanın “satılık olmadığı ve olmayacağı” şeklindeydi.

KANADA İLE İLİŞKİLERDEKİ GELİŞMELER

Trump, geçmişte Kanada ile ilgili söylemlerinde, ülkenin ABD için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtmişti. Ticaret gerilimleri döneminde, Kanada’nın ABD’nin “51. eyaleti” olabileceğini ima eden ifadeleri tartışma yaratmıştı. Ancak son zamanlarda Kanada ile daha uzlaşmacı bir tutum sergileyerek, “Kanada ile birçok konuda anlaştık ve ilişkilerimizi geliştirmek için çalışacağız” demişti. Trump, Kanada’dan ithal edilen otomobillere %25 gümrük vergisi getirme planını açıklamış, bu durum karşısında Kanada Başbakanı misilleme tarifeleri uygulayacaklarını belirtmişti.