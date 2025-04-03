Trump’ın Gümrük Kararına Tepkiler Çoğalıyor

ÇİN TİCARET BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’nin aldığı karara karşı çıktığını ve kendi haklarını korumak adına kararlı karşı tedbirler alacağını belirtti. Bakanlık, ABD’nin “karşılıklı tarife” adıyla tanımladığı uygulamanın öznel ve tek taraflı bir değerlendirme olduğunu, uluslararası ticaret kurallarına aykırı olduğunu ve ilgili tarafların meşru haklarını tehdit ettiğini vurguladı. Açıklamada, “Bu, tipik bir tek taraflı zorbalık uygulamasıdır. Bu, yalnızca ABD’nin kendi çıkarlarına zarar vermekle kalmayacak, aynı zamanda küresel ekonomik kalkınmayı ve tedarik zinciri istikrarını da tehlikeye atacak” denildi. Mali kaygılarla tüm ticaret ortaklarına “karşılıklılık” adı altında gümrük tarifelerini artıran ABD’nin, yıllar içinde çok taraflı ticaret müzakereleriyle elde edilen çıkarlar dengesini göz ardı ettiği ifade edildi.

ABD’YE ÇAĞRI

Açıklamada, ABD’ye tek taraflı tarif tedbirlerini iptal etme ve ticaret ortaklarıyla farklılıkları eşit diyalog yoluyla çözme çağrısı yapıldı.

VON DER LEYEN’İN TEPKİSİ

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük vergisi kararını eleştirerek, “Çeliğe uygulanan gümrük vergilerine karşılık ilk önlem paketini tamamlamak üzereyiz.” dedi. Leyen, Trump’ın kararının küresel ekonomi için ciddi bir darbe olduğunu ve bunun milyonlarca kişiyi kısa sürede etkileyeceğini de ekledi.

KANADA’NIN MÜCADELE PLANI

Kanada Başbakanı Mark Carney, Trump’ın Kanada’yı yeni vergi listesinin dışında bırakmasına rağmen çelik ve alüminyuma uygulanan gümrük vergilerinin devam ettiğini hatırlattı ve “Buna karşı aldığımız önlemlerle mücadele edeceğiz.” dedi. Güney Kore’nin vekil Devlet Başkanı Han Duck-soo, ticaret savaşının gerçeğe dönüştüğünü belirtti. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise, “Ticaret savaşından kaçınmak için Amerika ile anlaşmak adına her şeyi yapacağız.” dedi. Brezilya Dışişleri Bakanlığı ise, “Mütekabiliyetin sağlanması için tüm olası adımları değerlendiriyoruz.” açıklamasını yaptı.

AMERİKALILARIN MALİYETLERİ ARTACAK

Avustralya Başbakanı Antony Albanese, Washington yönetiminin vergi kararının mantıklı olmadığını ifade etti. “Vergiyle birlikte Amerikalılar için maliyetler artacak” diyen Albanese, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise, “İspanya şirketlerini ve çalışanları korumaya devam edecek.” şeklinde konuştu.

ABD’DEN ÇİN’E GÜMRÜK TARİFESİ

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin yarından itibaren diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını duyurdu. Temel tarife oranının yüzde 10’un üzerine çıkacağını belirten Trump, gümrük tarifelerinin ülkeden ülkeye değişen oranlarla uygulanacağını açıkladı. Bu çerçevede, Çin’e yüzde 10 baz tarifeye ilave olarak yüzde 24 “karşılıklı tarife” uygulanarak toplamda yüzde 34’lük ek gümrük tarifesi getirileceği bildirildi. Yeni tarifelerin yüzde 10’luk baz tarifesi 5 Nisan’da, yüzde 24’lük ek tarifesi ise 9 Nisan’da yürürlüğe girecek. Daha önce 1 Şubat’ta imzaladığı bir kararnamede Çin’den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmiş ve bu tarife 4 Şubat’ta yürürlüğe girmişti. Ayrıca, Trump, 4 Mart’ta önceki kararnamede yaptığı değişiklikle Çin’e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10’dan yüzde 20’ye yükseltmişti. Pekin yönetimi ise, Trump’ın tarife artışlarına karşılık olarak ABD’den ithal bazı ürünlere ek gümrük vergileri ve ABD’li şirketlere yönelik yaptırımlar uygulamıştı.