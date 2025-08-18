Trump’ın Gümrük Vergileri Genişletildi

ÇELİK VE ALÜMİNYUM VERGİLERİNDE GENİŞLEME

ABD’de Trump yönetimi, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanacak gümrük vergilerini, yüzde 50 oranında birçok ek ürünü kapsayacak şekilde genişletti. Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu, Cuma günü yayınladığı Federal Sicil duyurusunda, ABD Uyumlu Tarife Cetveline 407 yeni ürün kodunun eklendiğini ve bu ürünlerin çelik ve alüminyum içerikleri üzerinden vergiye tabi tutulacağını bildirdi. Duyuruda ayrıca, çelik ve alüminyum dışı bileşenlerin, belirli ülkelerden gelen mallara mevcut gümrük vergileriyle karşılaşmaya devam edeceği ifade edildi. Genişletilen vergiler, bugün, yani 18 Ağustos’ta yürürlüğe girecek.

YENİ AÇIKLAMALAR YOLDA

Başkan Trump, gazetecilere çelik vergileri ve yarı iletken ithalatına yönelik yeni vergiler hakkında ilave duyurular yapmayı planladığını aktardı. Bu açıklamaların, ticaret politikaları üzerindeki etkilerini daha fazla ortaya koyması bekleniyor.