Trump’ın Gümrük Vergileri Piyasaları Karıştırıyor

PİYASALARDAKİ HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR!

Trump’ın açıkladığı gümrük vergileri sonrasında piyasalar oldukça hareketli bir dönemden geçiyor. Gümrük vergileri, küresel ticarette yaratacağı olumsuz etkiler nedeniyle doları aşağı çekiyor. Aynı zamanda altın ve gümüş gibi güvenli liman olarak görülen değerli madenlerde de gözle görülür bir düşüş yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, “ABD’yi yeniden büyük yapmak” hedefi doğrultusunda korumacılığı artırarak belirlediği gümrük vergileriyle finansal piyasaları zor durumda bırakmaya devam ediyor. Açıklanan gümrük vergileri, ülkelere göre farklı kategorilere ayrılıyor ve bu durumun küresel ticarette ve ABD ekonomisinde geniş yankılar bulması bekleniyor.

PİYASALARDA SERT DALSALANMALAR YAŞANIYOR!

Trump’ın gümrük vergilerinin ardından, ABD borsası bugün 2 trilyon dolardan fazla değer kaybı yaşadı. Dolar endeksi yüzde 2’den fazla gerileyerek, önceki gün gördüğü 104 seviyesinden iki gün içinde 101 seviyesinin altına düştü. Wall Street açılışına yakın, itibariyle 101,20 civarında işlem görüyor. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası Fed’in bu yıl dördüncü kez faiz indirimine gitme olasılığını yüzde 50 olarak değerlendirmeye başladı. Dolar, Euro karşısında da düşüş göstermeye devam ederken, parite ekim ayından bu yana ilk kez 1,1 seviyesinin üzerine çıkarak 1,1146 seviyesine ulaştı. Dolar/TL’de ise sınırlı bir gerilemeyle 37,83’e kadar düştü, gün sonunda ise 37,94 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

Güvenli liman olarak görülen altın ve gümüşte de sert düşüşler dikkat çekiyor. Son günlerdeki rekor seviyelerden yüzde 1,5’in üzerinde değer kaybeden ons altın, 3.054 dolardan işlem görmekte. Gümüşte ise volatilite daha yüksek seyrediyor, ons gümüş fiyatı yüzde 6’ya kadar düşerek 32 doların altına geriledi. Bitcoin de TSİ 17:00’de yüzde 4 seviyesinde düşüş göstererek 82 bin 250 dolar seviyesinden işlem görüyor.