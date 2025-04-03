Trump’ın Gümrük Vergilerinin ABD’ye Etkisi

GÜMRÜK TARİFELERİNİN İLANI YENİ DALGALANMALARA NEDEN OLDU

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz gün yeni gümrük tarifelerini tüm dünyaya duyurdu. Bu durum, dünya genelinde sert tepkilere yol açarken, küresel piyasalarda da önemli dalgalanmalar meydana geldi.

ABD BORSASINDAKI DÜŞÜŞ 2 TRİLYON DOLAR

Yeni belirlenen gümrük vergileri, en büyük etkisini ABD borsasında gösterdi. ABD borsası, bugün 2 trilyon dolardan fazla değer kaybı yaşadı. Bu durum, yatırımcıların endişelerini arttırdı ve piyasalarda belirsizlik yarattı.

DOLARA BÜYÜK DARBE

Dolar endeksinde yüzde 2’den fazla bir gerileme kaydedildi. Dolar, önceki gün 104 seviyesinden, iki gün içerisinde 101 seviyesinin altına kadar düştü. Doların düşüşü, Euro karşısında da devam etti. Dolar/Euro paritesi, ekim ayından bu yana ilk kez 1,1 seviyesinin üstüne çıkıp 1,1146’ya kadar yükseldi. Dolar/TL paritesinde de sınırlı bir gerileme görüldü ve parite 37,83 seviyesine kadar indi.

ALTIN VE GÜMÜŞDEKİ DÜŞÜŞLER

Güvenli liman olarak bilinen altın ve gümüş, yeni gümrük tarifelerinden etkilenerek değer kaybetti. Yüzde 1,5’in üzerinde kayıp yaşayan ons altın, 3.054 dolardan işlem gördü. Gümüşte ise oynaklık daha belirgin hale geldi ve ons gümüş fiyatı yüzde 6’ya kadar düşerek 32 doların altına indi.