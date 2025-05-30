Trump’ın Gümrük Vergisi Kararı Durduruldu

GÜMRÜK VERGİLERİ ENGELLENİYOR

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın ticaret ortaklarına uyguladığı gümrük vergilerini engelleyen mahkeme kararının yürütmesini geçici olarak durdurdu. Trump’ın 2 Nisan’da açıkladığı yeni gümrük vergileri, ülkede büyük bir yargı savaşına yol açtı. Federal Temyiz Mahkemesi, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin gümrük vergilerini engelleme kararının yürürlükte kalmasını geçici olarak durdurma kararı aldı. Bu kapsamda, davacı şirket ve eyaletlerin 5 Haziran’a kadar ABD hükümetinin itirazlarına yanıt vermeleri istendi. Hükümetin ise itirazlara 9 Haziran’a kadar yanıt verebileceği kaydedildi.

YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ DUYURULDU

Başkan Trump, 2 Nisan’da ticaret ortaklarına yönelik yeni gümrük vergilerini duyurarak, çoğu ülkeye yüzde 10’luk temel tarife uygulanacağını belirtmişti. Avrupa Birliği, İngiltere, Kanada, Meksika ve Çin gibi birçok ülkeye daha yüksek oranlı karşıt gümrük vergileri uygulanacağı hedeflenmişti. Normalde gümrük vergilerinin Kongre tarafından onaylanması gerekiyor; fakat Trump, ticaret açıklarını gidermek için ulusal acil durum yetkisini kullanma gerekliliğini vurguladı. Gelen itirazların ardından Trump, birçok vergiyi askıya alma kararı aldı.

YARGI ENGELİ GÜMRÜK VERGİLERİNİ ETKİLEDİ

Beş özel şirkete ait ve 12 eyalet, Trump’ın yabancı ülkelere yönelik gümrük vergilerini yargıya taşımıştı. ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Trump’ın uyguladığı gümrük vergileri konusunda yasal yetkisini aştığına hükmederek tarifelerin uygulanmasını engelleyen bir karar aldı. Beyaz Saray yönetimine, gümrük vergilerini durduracak bürokratik süreci tamamlamaları için 10 günlük bir süre verilmişti.

BEYAZ SARAY KARARA İTİRAZ ETTİ

Gelişmelerin ardından Beyaz Saray, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin kararına itiraz etti. Beyaz Saray Sözcüsü Yardımcı Kush Desai, ABD’nin diğer ülkelerle olan ticaret açıklarının “Amerikan toplumlarını yok eden, işçileri geride bırakan ve savunma sanayi tabanını zayıflatan ulusal bir acil durum” teşkil ettiğini vurguladı. Desai, “Ulusal bir acil durumun nasıl ele alınacağına karar vermek seçilmemiş yargıçların işi değildir. Başkan Trump, ABD’nin çıkarlarını ilk sıraya koyma sözü verdi ve yönetim, bu krizi ele almak ve ABD’nin büyüklüğünü yeniden tesis etmek için yürütme gücünün her kolunu kullanmaya kararlı.” açıklamasında bulundu.