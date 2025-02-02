Trump’ın Gümrük Vergisi Kararnamesi Yürürlükte

ABD PRESİDENTİNİN GÜMRÜK VERGİLERİ KARARNAMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada, Meksika ve Çin’den ithalata ek gümrük vergisi getirilmesini hedefleyen bir kararnameyi imzaladı. Beyaz Saray’ın açıklamasında, Kanada ve Meksika’dan yapılan ithalat için yüzde 25, Çin’den yapılan ithalat için ise yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağı belirtildi. Ayrıca, Kanada’dan ithal edilen enerji kaynaklarına yüzde 10’luk daha düşük bir tarifenin uygulanacağı kaydedildi. Ticaretin, Kanada’nın Gayrisafi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) yüzde 67’sini, Meksika’nın yüzde 73’ünü ve Çin’in yüzde 37’sini oluşturduğu bilgisi verilirken, ABD’de bu oranın sadece yüzde 24 olduğu ifade edildi. 2023’te ABD’nin 1 trilyon doların üzerindeki mal ticareti açığının, dünyadaki en yüksek ticaret açığı olduğu vurgulandı. Drudge Report ise “Ticaret Savaşı 2025” başlığını kullandı.

GÜMRÜK VERGİLERİNDE MİSİLLEME OLASILIĞI

Kararnamede bir “misilleme maddesi” de yer alıyor. Bu maddede, söz konusu ülkelerin misilleme yapmaları durumunda tarifelerin artırılabileceği bilgisi paylaşıldı. Tarifelerin 4 Şubat ABD yerel saatiyle gece yarısından sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kanada ve Meksika liderleri, Donald Trump’ın ülkelerine yönelik yüksek vergiler getiren kararnameye sıkı bir tepki gösterdi. Çin de, kendisinin de hedef alındığı konuyu Dünya Ticaret Örgütü’ne taşıyacağını duyurdu. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, cumartesi gecesi yaptığı bir konuşmada somut önlemler alacaklarını ve 107 milyar dolar değerindeki Amerikan ürünlerine kademeli olarak yüzde 25 misilleme vergisi uygulanacağını açıkladı.

KANADA BAŞBAKANINDAN AMERİKAN HALKINA UYARI

Trudeau, Trump’ın kararının ABD tüketicileri ve sanayisinin Kanada’dan gelen petrol, enerji ve kereste gibi önemli kaynaklara erişimini riske attığını vurguladı. Trudeau, eyaletlerle ABD ile yapılan ticari işlemleri gözden geçirmek için iş birliği yapacaklarını ifade etti. Amerikan halkına hitap eden Trudeau, “Kanada’ya yönelik vergiler, Amerikan otomotiv montaj tesisleri ve diğer imalat tesislerinin kapanmasına yol açarak işlerinizi riske atacaktır. Market alışverişinden benzin istasyonuna kadar maliyetlerinizi artıracak. Nikel, potas, uranyum, çelik ve alüminyum gibi ABD güvenliği için kritik olan uygun maliyetli mallara erişiminizi engelleyecek” dedi.

KANADA’DAN YENİ VERGİ UYGULAMALARI

Kanada, salı gününden itibaren ABD’den gelen 30 milyar Kanada doları değerindeki mallara yüzde 25 vergi uygulamaya başlayacak. Önümüzdeki üç hafta içinde bu tarifelerin 125 milyar Kanada doları değerindeki ABD ithalatına da ekleneceği belirtildi. Trudeau, Kanada’nın petrol gibi sektörlerinin “ABD üzerinde kaldıraç etkisine sahip olabileceğini” ancak hiçbir sektörün ABD vergileri ve Kanada’nın yanıtı nedeniyle daha büyük bir yük üstlenmemesi gerektiğini dile getirdi. Ontario eyaleti Başbakanı Doug Ford ise, daha önce “Daha az Amerikan ürünü alın” ifadesini kullandı.

TRUDEAU’DAN KANADALILARA ÇAĞRI

Trudeau, Kanadalılara Amerikan ürünlerini azaltmaları çağrısında bulunarak, “Daha az Amerikan ürünü satın alın. Amerikan ürün ve hizmetleri yerine Kanada ürünlerini tercih edin” dedi. Eyaletler, Amerikan menşeli alkollü içkileri mağazalarında kaldırmak gibi önlemler de aldı. Trudeau, Kanada’nın tarifeleri geri çekmeleri için Amerikalıları teşvik etmeyi hedeflediğini ve tüm araçları kullanacaklarını belirterek, Amerikan birası, şarap ve bourbon gibi içeceklerin yanı sıra Florida’dan gelen portakal suyu ve meyveleri hedef alacaklarını ifade etti. Ayrıca, giyim, spor ekipmanları ve ev aletleri de tarife kapsamına alınacak. Trudeau, “Bunu biz istemedik ama geri adım atmayacağız” sözleriyle durumu özetledi.