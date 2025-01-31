Trump’ın Gümrük Vergisi Tehdidine Brezilya Yanıtı

BREZİLYA’DAN CEVAP GELDİ

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, başkent Brasilia’da düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Brezilya ürünlerine yüksek gümrük vergisi uygulayacağına dair açıklamalarını değerlendirdi. Da Silva, bu duruma karşılık olarak “Eğer o Brezilya ürünlerine vergi koyarsa, Brezilya da ABD’den ihraç edilen ürünlere vergi koyarak karşılık verecektir” şeklinde konuştu. ABD ile Brezilya arasındaki ikili ilişkilerin karşılıklı saygıya dayalı olmasını isteyen Lula da Silva, Çin’den sonra Brezilya’nın en büyük ikinci ticaret ortağı olan ABD ile bağları geliştirmek istediğini dile getirdi.

EGEMENLİĞE SAYGI ÇAĞRISI

Trump’ın Grönland ve Panama Kanalı’na ilişkin ifadelerine de değinen Lula da Silva, ABD Başkanının diğer ülkelerin egemenliğine saygı duyması gerektiğini vurguladı. Da Silva, “Ben ABD’ye saygı duymak istiyorum, Trump da Brezilya’ya saygı duysun. Hepsi bu kadar” ifadesini kullandı. Ayrıca, demokrasiye yönelik küresel tehditler konusunda da önemli mesajlar verdi. Lula da Silva, “Benim için demokrasi şu anda insanlık için en önemli şey. Ya demokrasiyi işler halde tutacağız ya da Hitler ve faşizmden daha otoriter devletlere sahip olacağız” dedi.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Trump, 28 Ocak’ta yaptığı açıklamada, “Amerika’ya zarar verenlere yüksek tarifeler uygulayacağını” belirtmiş ve bu ülkelere Çin, Hindistan ve Brezilya’nın da dahil olduğunu ifade etmişti. Bu durum, Brezilya’nın ticaret politikaları açısından bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.