Trump’ın Hamaney Planını Veto Ettiği İddia Edildi

TRUMP’IN VETO İDDİALARI

ABD medyasında yayımlanan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail’in İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesine dair planını veto ettiği öne sürülüyor. Bu iddialar üzerine, İsrail tarafı yalanlama yapmış durumda. İsrail ve İran arasında süregelen çatışmaların gölgesinde, bu haberler ile ilgili farklı yorumlar ve açıklamalar ortaya çıkıyor.

NETANYAHU’DAN YALANLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump’ın Hamaney’in öldürülmesine yönelik planı veto ettiği iddialarını doğrulamaktan kaçınarak, “Hiç gerçekleşmemiş konuşmalarla ilgili o kadar çok yalan haber var ki, bu konuya girmeyeceğim” ifadelerini kullandı. Bunun yanı sıra, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, söz konusu haberi “en üst düzeyde yalan haber” olarak nitelendirdi. Bu açıklamalar, ABD’nin İran’ın siyasi liderliğini hedef alma kararında, İranlıların terk etmedikleri bir eylemin henüz gerçekleşmediği yönündeki yorumların ışığında şekilleniyor.